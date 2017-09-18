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https://sport.mail.ru/news/boxing/31039075/
18 сентября 2017, 11:36 | Бокс | Sports.kz

Опасен ли для Головкина реванш с Альваресом

Несмотря на всеобщее признание, казахстанец Геннадий Голвокин не сумел нокаутировать мексиканца Сауля Альвареса, не станет ли для GGG проблемой второй поединок Sports.kz рассказал вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко.

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— В следующем поединке этих боксеров, прежде всего, самому Головкину нужно действовать в другом плане.

В прошедшем бою наш боксер не использовал свои наработки, которые до этого приводили его к победе на ринге. К примеру, все двенадцать раундов я ожидал от Геннадия во время его атаки один из коронных ударов по печени, но он его так и не исполнил. Головкину не хватало тех комбинаций, которыми он владеет, — возможно, здесь сказалось сильное напряжение в данном бою. Что касается Альвареса, то он тоже себя не раскрыл до конца, и это вызывает еще больший интерес у публики к следующей встрече, — сказал Демьяненко.

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