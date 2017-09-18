Келлерман: Головкин начал «ломать» Альвареса, но тот поднажал и вернулся в бой настоящим чемпионом, и в итоге получил ничью
Комментатор и аналитик телеканала HBO Макс Келлерман поделился своим мнением о поединке чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я думал, что Головкин выиграл с небольшим преимуществом, но бой был
Головкин провел близкий бой с Дэнни Джейкобсом, который был вторым сильнейшим средневесом в мире. Теперь Triple G встретился с «Канело» — одним из лучших боксеров среднего веса на планете, и здесь вышла ничья. Возможно это
Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в
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