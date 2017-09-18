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18 сентября 2017, 11:26 | Бокс | Vesti.kz

Келлерман: Головкин начал «ломать» Альвареса, но тот поднажал и вернулся в бой настоящим чемпионом, и в итоге получил ничью

Комментатор и аналитик телеканала HBO Макс Келлерман поделился своим мнением о поединке чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Келлерман: Головкин начал ломать Альвареса но тот поднажал и вернулся в бой настоящим чемпионом и в итоге получил ничью - Фото 1 Увеличить
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© Reuters

«Я думал, что Головкин выиграл с небольшим преимуществом, но бой был по-настоящему близким, поскольку «Канело» — особенный боец. Мне кажется, Головкин никогда еще не дрался на таком уровне, в первых раундах он нервничал. А «Канело», наоборот, выглядел расслабленным. Однако позже Головкин положил несколько раундов в свою копилку и начал понемногу «ломать» Альвареса. Но когда «Канело» сказали поднажать, он действительно стал настоящим чемпионом и вернулся обратно в бой, и в итоге получил ничью.

Головкин провел близкий бой с Дэнни Джейкобсом, который был вторым сильнейшим средневесом в мире. Теперь Triple G встретился с «Канело» — одним из лучших боксеров среднего веса на планете, и здесь вышла ничья. Возможно это из-за того, что Головкину уже 35 и он стал замедляться, либо потому, что он вышел против лучшего в дивизионе и перестал быть самым избегаемым парнем в боксе. Но теперь мы увидели, что бывает, когда ты выходишь против другого сильнейшего боксера, — сказал Келлерман после боя в эфире НВО.

Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.
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Роуч, Ледерман, Рафаель и другие эксперты выставили свои счета в поединке Головкин — Альварес

Роуч, Ледерман, Рафаель и другие эксперты выставили свои счета в поединке Головкин — Альварес

Накануне, утром 17 сентября, на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся титульный бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Поединок продлился 12 раундов и завершился вничью.
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18 сентября

Как выглядят Головкин и Альварес после поединка

Головкин начал "ломать" Альвареса, но тот поднажал и вернулся в бой настоящим чемпионом, и в итоге получил ничью - Келлерман

Роуч, Ледерман, Рафаэль и другие эксперты выставили свои счета в поединке Головкин - Альварес