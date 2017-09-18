Келлерман: Головкин начал «ломать» Альвареса, но тот поднажал и вернулся в бой настоящим чемпионом, и в итоге получил ничью

«Я думал, что Головкин выиграл с небольшим преимуществом, но бой был по-настоящему близким, поскольку «Канело» — особенный боец. Мне кажется, Головкин никогда еще не дрался на таком уровне, в первых раундах он нервничал. А «Канело», наоборот, выглядел расслабленным. Однако позже Головкин положил несколько раундов в свою копилку и начал понемногу «ломать» Альвареса. Но когда «Канело» сказали поднажать, он действительно стал настоящим чемпионом и вернулся обратно в бой, и в итоге получил ничью.

Головкин провел близкий бой с Дэнни Джейкобсом, который был вторым сильнейшим средневесом в мире. Теперь Triple G встретился с «Канело» — одним из лучших боксеров среднего веса на планете, и здесь вышла ничья. Возможно это из-за того, что Головкину уже 35 и он стал замедляться, либо потому, что он вышел против лучшего в дивизионе и перестал быть самым избегаемым парнем в боксе. Но теперь мы увидели, что бывает, когда ты выходишь против другого сильнейшего боксера, — сказал Келлерман после боя в эфире НВО.