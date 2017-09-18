Грибановский боксер стал призером всероссийского турнира
В первенстве участвовали 220 спортсменов.
Грибановский боксер 17- летний Максим Никульшин занял третье место в XVII всероссийском турнире класса «Б» памяти мастера спорта СССР Юрия Васина. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил тренер Сергей Федюнин в понедельник, 18 сентября.
Первенство прошло в городе Михайлов Рязанской области с 12 по 16 сентября. Максим Никульшин выступал в весовой категории до 64 кг среди
— Начал подготовку к турниру в августе. Каждый день бегал кроссы по шесть км, проводил по две тренировки в день. Если честно, расстроен этим результатом, потому что рассчитывал на большее. Но не буду опускать руки, продолжу тренироваться упорнее. На октябрь у меня намечено серьезное соревнование — первенство «Юность России». Оно пройдет в городе Льгов Курской области, — рассказал Максим Никульшин.
Во всероссийском турнире поучаствовали 220 спортсменов из Центральной части России.
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