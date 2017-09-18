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https://sport.mail.ru/news/boxing/31038458/
18 сентября 2017, 10:41 | Бокс | РИА "Воронеж"

Грибановский боксер стал призером всероссийского турнира

В первенстве участвовали 220 спортсменов.

Грибановский боксер 17- летний Максим Никульшин занял третье место в XVII всероссийском турнире класса «Б» памяти мастера спорта СССР Юрия Васина. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил тренер Сергей Федюнин в понедельник, 18 сентября.

Первенство прошло в городе Михайлов Рязанской области с 12 по 16 сентября. Максим Никульшин выступал в весовой категории до 64 кг среди боксеров-юниоров. В первом бою он уверенно победил боксера из Рязани. В полуфинале решением судей проиграл спортсмену из Тамбова. В итоге Максим занял третье место.

— Начал подготовку к турниру в августе. Каждый день бегал кроссы по шесть км, проводил по две тренировки в день. Если честно, расстроен этим результатом, потому что рассчитывал на большее. Но не буду опускать руки, продолжу тренироваться упорнее. На октябрь у меня намечено серьезное соревнование — первенство «Юность России». Оно пройдет в городе Льгов Курской области, — рассказал Максим Никульшин.

Во всероссийском турнире поучаствовали 220 спортсменов из Центральной части России.
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