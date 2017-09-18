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https://sport.mail.ru/news/boxing/31038433/
18 сентября 2017, 10:50 | Бокс | Vesti.kz

Роуч, Ледерман, Рафаель и другие эксперты выставили свои счета в поединке Головкин — Альварес

Накануне, утром 17 сентября, на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся титульный бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Поединок продлился 12 раундов и завершился вничью.

Роуч Ледерман Рафаель и другие эксперты выставили свои счета в поединке Головкин — Альварес - Фото 1 Увеличить
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Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118−110, другой — казахстанцу со счетом 115−113, а третий выставил ничейные оценки — 114−114. Такой счет по итогам противостояния вызвал много споров.

Vesti.kz предлагает вам ознакомится с оценками известных экспертов в мире бокса.

Эксперт ESPN и обозреватель бокса Дэн Рафаэль: 116 — 112 в пользу Головкина.

Аналитик НВО Гарольд Ледерман: 116 — 112 в пользу Головкина.

Известный американский тренер Фредди Роуч: 116 — 112 в пользу Головкина.

Легендарный американский комментатор телеканалов HBO, ESPN, Fox и Showtime Боб Шэридан: 114 — 113 в пользу Головкина.

Редактор сайта издания The Ring Дуглас Фишер: 115 — 112 в пользу Головкина.

Журналист Fightnews.com Мигель Ангель Марвилла: 115−113 в пользу «Канело».

Журналист телеканала Golpe a Golpe Хорхе Эдуардо Санчес — 114 — 113 в пользу «Канело».

Директор Mayweather Promotions Леонард Эллербе: 114 — 114 ничья.

Журналист ESPN Фернандо Барбоза: 116 — 112 в пользу Головкина.

Ничейный результат возмутил фанатов бокса со всего мира. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.

Видео полного боя Головкин — «Канело» Альварес.

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако он все равно защитил свои титулы и стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса.

Сам бой Головкина и «Канело» установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena. Между тем, мексиканец обозначил сроки реванша, а команда казахстанца призвала не затягивать переговоры по проведению повторного боя.

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18 сентября

Как выглядят Головкин и Альварес после поединка

Головкин начал "ломать" Альвареса, но тот поднажал и вернулся в бой настоящим чемпионом, и в итоге получил ничью - Келлерман

Роуч, Ледерман, Рафаэль и другие эксперты выставили свои счета в поединке Головкин - Альварес