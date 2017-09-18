Роуч, Ледерман, Рафаель и другие эксперты выставили свои счета в поединке Головкин — Альварес
Накануне, утром 17 сентября, на арене
T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся титульный бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Поединок продлился 12 раундов и завершился вничью.
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Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118−110, другой — казахстанцу со счетом 115−113, а третий выставил ничейные оценки — 114−114. Такой счет по итогам противостояния вызвал много споров.
Vesti.kz предлагает вам ознакомится с оценками известных экспертов в мире бокса.
Эксперт ESPN и обозреватель бокса Дэн Рафаэль: 116 — 112 в пользу Головкина.
Аналитик НВО Гарольд Ледерман: 116 — 112 в пользу Головкина.
Известный американский тренер Фредди Роуч: 116 — 112 в пользу Головкина.
Легендарный американский комментатор телеканалов HBO, ESPN, Fox и Showtime Боб Шэридан: 114 — 113 в пользу Головкина.
Редактор сайта издания The Ring Дуглас Фишер: 115 — 112 в пользу Головкина.
Журналист Fightnews.com Мигель Ангель Марвилла: 115−113 в пользу «Канело».
Журналист телеканала Golpe a Golpe Хорхе Эдуардо Санчес — 114 — 113 в пользу «Канело».
Директор Mayweather Promotions Леонард Эллербе: 114 — 114 ничья.
Журналист ESPN Фернандо Барбоза: 116 — 112 в пользу Головкина.
Ничейный результат возмутил фанатов бокса со всего мира. А Головкин на
Видео полного боя Головкин — «Канело» Альварес.
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако он все равно защитил свои титулы и стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса.
Сам бой Головкина и «Канело» установил рекорд посещаемости на
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