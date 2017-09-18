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Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118−110, другой — казахстанцу со счетом 115−113, а третий выставил ничейные оценки — 114−114. Такой счет по итогам противостояния вызвал много споров.

Vesti.kz предлагает вам ознакомится с оценками известных экспертов в мире бокса.

Эксперт ESPN и обозреватель бокса Дэн Рафаэль: 116 — 112 в пользу Головкина.

Аналитик НВО Гарольд Ледерман: 116 — 112 в пользу Головкина.

Известный американский тренер Фредди Роуч: 116 — 112 в пользу Головкина.

Легендарный американский комментатор телеканалов HBO, ESPN, Fox и Showtime Боб Шэридан: 114 — 113 в пользу Головкина.

Редактор сайта издания The Ring Дуглас Фишер: 115 — 112 в пользу Головкина.

Журналист Fightnews.com Мигель Ангель Марвилла: 115−113 в пользу «Канело».

Журналист телеканала Golpe a Golpe Хорхе Эдуардо Санчес — 114 — 113 в пользу «Канело».

Директор Mayweather Promotions Леонард Эллербе: 114 — 114 ничья.

Журналист ESPN Фернандо Барбоза: 116 — 112 в пользу Головкина.

Ничейный результат возмутил фанатов бокса со всего мира. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.

Видео полного боя Головкин — «Канело» Альварес.

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако он все равно защитил свои титулы и стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса.