Сондерс: Хочу встретиться с Головкиным в декабре. Ему уже почти 36 лет, и если я не побью его сейчас, то уже никогда не побью

«Я не думаю, что команда Головкина будет готова к декабрю. Возможно, с Головкиным мы и встретится, потому что ему уже почти 36. Если они не будут готовы, то я хочу вернуться на ринг в декабре. Я хочу биться с Головкиным, потому что он непобедимый парень. Ему скоро 36 лет, и если я не побью его сейчас, то не побью уже никогда. Я чувствую, что созрел и имею способности для победы над ним. Я не собираюсь никого выжидать, потому что сам хочу выйти из игры в 31 год.

Теперь нет оправданий: Головкин и Альварес сказали мне, чтобы я был в форме. Теперь я в форме, и кто бы не захотел со мной встретиться следующим — я в деле. Если им хочется объединить дивизион и выиграть четвертый титул, то он у меня, — цитирует Сондерса ESPN.com.

Сондерс в ночь с 16 на 17 сентября в Лондоне единогласным решением судей победил американца Вилли Монро-младшего. Последний в апреле 2015 года досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), который на тот момент владел поясами WBC (Interim), WBA (Super) и IBO. После боя британец заявил, что хотел бы встретиться со своим соотечественником Амиром Ханом.