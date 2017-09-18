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https://sport.mail.ru/news/boxing/31037779/
18 сентября 2017, 10:13 | Бокс | Vesti.kz

Сондерс: Хочу встретиться с Головкиным в декабре. Ему уже почти 36 лет, и если я не побью его сейчас, то уже никогда не побью

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) заявил о том, что он готов встретиться с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) или мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

«Я не думаю, что команда Головкина будет готова к декабрю. Возможно, с Головкиным мы и встретится, потому что ему уже почти 36. Если они не будут готовы, то я хочу вернуться на ринг в декабре. Я хочу биться с Головкиным, потому что он непобедимый парень. Ему скоро 36 лет, и если я не побью его сейчас, то не побью уже никогда. Я чувствую, что созрел и имею способности для победы над ним. Я не собираюсь никого выжидать, потому что сам хочу выйти из игры в 31 год.

Теперь нет оправданий: Головкин и Альварес сказали мне, чтобы я был в форме. Теперь я в форме, и кто бы не захотел со мной встретиться следующим — я в деле. Если им хочется объединить дивизион и выиграть четвертый титул, то он у меня, — цитирует Сондерса ESPN.com.

Сондерс в ночь с 16 на 17 сентября в Лондоне единогласным решением судей победил американца Вилли Монро-младшего. Последний в апреле 2015 года досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), который на тот момент владел поясами WBC (Interim), WBA (Super) и IBO. После боя британец заявил, что хотел бы встретиться со своим соотечественником Амиром Ханом.

Утром 17 сентября, но уже в Лас-Вегасе, состоялся поединок между Головкиным и «Канело». По итогам 12 раундов было объявлена ничья, которая вызвала широкий резонанс в боксерском обществе. Сондерс назвал этот результат ограблением.

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