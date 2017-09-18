Замахнуться на рекорд МакГрегора. Фирузе Шариповой подтвердили бой за титулы IBO в двух весах

«IBO одобрила проведение боев за свой титул против россиянки Светланы Кулаковой и бельгийки Джемили Гонтарюк в весовых категориях до 63,5 и 59-ти килограммов. Следующий бой мы можем провести с Кулаковой в конце ноября в Москве. Но Фируза постоянно повторяет, что хочет как можно чаще выступать у себя на родине. Поэтому мы также рассматриваем вариант проведения вечера бокса в Алматы. Если нас поддержат в Казахстане, то второй вариант более предпочтительный.

А на апрель-май следующего года у нас запланирован чемпионский поединок Фирузы в родном для нее Таразе. Причем мы рассчитываем, что после этого она станет действующей чемпионкой мира в трех весовых категориях, что практически никому не удавалось.

Фирузе сейчас поступают предложения о проведении боев из разных стран: США, Европа, Канада, Австралия, Китай. Также нас приглашают на съемки в кино и рекламе. Но нам бы хотелось проводить бои в Казахстане, в частности в Алматы и Таразе. Причем титул IBO будет не единственным, который мы планируем выставить на кон в этих поединках. Сейчас мы ведем переговоры с другими организациями. Мы стремимся к завоеванию титула WBC, и скорее всего титул этой организации также будет стоять на кону. В Алматы она может стать первой из профессионального бокса Казахстана действующей чемпионкой в двух весовых категориях. Недавно МакГрегор был чемпионом UFC в двух весах, и это было впервые, — рассказал Сергей Завилейский.

Напомним, Фируза Шарипова стала первой чемпионкой мира в профессиональном женском боксе из Казахстана, победив Милену Колеву из Болгарии. Их поединок стал главным событием вечера профессионального бокса, который состоялся 26 августа в рамках международной выставки EXPO-2017 в Астане. Шарипова завоевала пояса WIBA и WBU в легком весе.

Чемпионом мира по версии IBO с 2011 года является известный казахстанский средневес Геннадий Головкин. 17 сентября в бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом он защитил этот титул в 16-й раз. Видео полного боя Головкин — «Канело» Альварес.