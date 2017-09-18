Головкин после ничьей с «Канело» вернулся в ТОП-5 рейтинга P4P по версии BoxRec

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Их бой стал главным событием вечера бокса, который состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Головкин и Альварес провели 12 раундов, по итогам которых бы объявлена ничья.

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету «Канело» теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.

Этот результат позволил Головкину подняться на две позиции до четвертого места в рейтинге BoxRec, сместив украинца Василия Ломаченко и Висаксила Вангека из Тайланда на пятую и шестую строчки соответственно. Альварес сохранил лидерство в рейтинге.

Полностью ТОП-10 рейтинга по версии BoxRec выглядит следующим образом:

1) Сауль Альварес

2) Теренс Кроуфорд

3) Андре Уорд

4) Геннадий Головкин

5) Василий Ломаченко

6) Висаксил Вангек

7) Энтони Джошуа

8) Джефф Хорн

9) Луис Нери

10) Мигель Берчельт.

Ранее стало известно, что Головкин вернется на ринг до конца года. Промоутер казахстанского боксера Том Леффлер поделился планами на ближайшее время.