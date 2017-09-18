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https://sport.mail.ru/news/boxing/31037162/
18 сентября 2017, 9:37 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Головкина призвал команду «Канело» не затягивать с реваншем и заявил о готовности вернуться в Лас-Вегас

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер выразил надежду, что команда мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) не станет затягивать с организацией реванша, добавив, что они готовы провести его также в Лас-Вегасе.

Промоутер Головкина призвал команду Канело не затягивать с реваншем и заявил о готовности вернуться в Лас-Вегас - Фото 1 Увеличить
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© Reuters

«Нет вопросов в том, что Геннадий выиграл данный бой. Весь мир на это смотрел и все СМИ это освещали. В этот раз то, что произошло в Вегасе, не останется в Вегасе. В субботу НВО покажет поединок в повторе. Нет проблем с тем, чтобы сделать реванш. Я лишь надеюсь, что «Канело» и Golden Boy потребуется на это меньше времени, чем в первом случае. Хватит драмы, давайте вернем их на ринг. Геннадий — истинный чемпион, он ни от кого не бегает,

Это был первый бой Геннадия в Лас-Вегасе. Не думаю, что дело в месте или судьях. Мы считаем, что рефери Кенни Бейлесс проделал прекрасную работу. Я думаю, он разнимал их в правильные моменты — он не позволял ни одному из бойцов удерживать другого.

Головкин шесть раз дрался в Madison Square Garden. Ему там всегда очень комфортно. Когда мы делали этот бой, то во время переговоров с Оскаром я сказал ему, что место проведения не имеет значения. Дайте лишь ринг и «Канело», и мы согласимся. Поэтому я уверен, что у Головкина будет такое же отношение к реваншу. Возможно, нам лишь придется более тщательно изучить судей в зависимости от того, где будет поединок, — цитирует Леффлера BoxingScene.com.

Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.

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