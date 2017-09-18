Промоутер Головкина призвал команду «Канело» не затягивать с реваншем и заявил о готовности вернуться в Лас-Вегас

«Нет вопросов в том, что Геннадий выиграл данный бой. Весь мир на это смотрел и все СМИ это освещали. В этот раз то, что произошло в Вегасе, не останется в Вегасе. В субботу НВО покажет поединок в повторе. Нет проблем с тем, чтобы сделать реванш. Я лишь надеюсь, что «Канело» и Golden Boy потребуется на это меньше времени, чем в первом случае. Хватит драмы, давайте вернем их на ринг. Геннадий — истинный чемпион, он ни от кого не бегает,

Это был первый бой Геннадия в Лас-Вегасе. Не думаю, что дело в месте или судьях. Мы считаем, что рефери Кенни Бейлесс проделал прекрасную работу. Я думаю, он разнимал их в правильные моменты — он не позволял ни одному из бойцов удерживать другого.

Головкин шесть раз дрался в Madison Square Garden. Ему там всегда очень комфортно. Когда мы делали этот бой, то во время переговоров с Оскаром я сказал ему, что место проведения не имеет значения. Дайте лишь ринг и «Канело», и мы согласимся. Поэтому я уверен, что у Головкина будет такое же отношение к реваншу. Возможно, нам лишь придется более тщательно изучить судей в зависимости от того, где будет поединок, — цитирует Леффлера BoxingScene.com.