Джейкобс: Головкин выиграл. «Канело» ничего не сделал с 4−5 раунда, чтобы заслужить ничью. Это чистейшая политика
Бывший «регулярный» чемпион мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) раскритиковал решение судей в бою между его бывшим соперником — чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Их поединок состоялся утром 17 сентября на арене
По мнению Джейкобса, Головкин выиграл этот бой, тогда как Альварес не заслуживал ничью, а результат самого поединка американец назвал проявлением политики.
«Это был очень занятный бой, но я считаю, что Головкин победил. В боксе размер имеет значение. “Канело” был лучше в наступлении. В последних раундах, когда габариты и мощь реально играют роль, Головкин сумел выстоять и продолжить. Это был классный поединок», — сказал Джейкобс до объявления судейских записок.
После того как решение судей было объявлено, Джейкобс отреагировал более эмоционально:
«Слушайте, если вы считаете, что «Канело» сделал достаточно для ничьей, то это полная хрень. Это безумие. Я готов сразиться с любым из них, но я реально считаю, что Головкин выиграл. Сауль дерется в рывках. По моему мнению, «Канело» с
На мой взгляд, Головкин победил. Он сделал достаточно для победы. Его джеб был точным. Ему потребовалось немного времени, чтобы войти в ритм против молодого, хитрого и быстрого парня. Но ничья — это безумие, ребята. Они просто хотят сделать их поединок снова, — сказал Джейкобс во время прямой трансляции в соцсетях.
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