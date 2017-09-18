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https://sport.mail.ru/news/boxing/31036637/
18 сентября 2017, 8:14 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс: Головкин выиграл. «Канело» ничего не сделал с 4−5 раунда, чтобы заслужить ничью. Это чистейшая политика

Бывший «регулярный» чемпион мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) раскритиковал решение судей в бою между его бывшим соперником — чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Джейкобс: Головкин выиграл. Канело ничего не сделал с 4−5 раунда чтобы заслужить ничью. Это чистейшая политика - Фото 1 Увеличить
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Их поединок состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился вничью (118−110 в пользу Альвареса, 115−113 в пользу Головкина, 114−114). Наибольшие споры в боксерском обществе вызвали оценки Аделаиды Берд, которая отдала победу мексиканскому боксеру.

По мнению Джейкобса, Головкин выиграл этот бой, тогда как Альварес не заслуживал ничью, а результат самого поединка американец назвал проявлением политики.

«Это был очень занятный бой, но я считаю, что Головкин победил. В боксе размер имеет значение. “Канело” был лучше в наступлении. В последних раундах, когда габариты и мощь реально играют роль, Головкин сумел выстоять и продолжить. Это был классный поединок», — сказал Джейкобс до объявления судейских записок.

После того как решение судей было объявлено, Джейкобс отреагировал более эмоционально:

«Слушайте, если вы считаете, что «Канело» сделал достаточно для ничьей, то это полная хрень. Это безумие. Я готов сразиться с любым из них, но я реально считаю, что Головкин выиграл. Сауль дерется в рывках. По моему мнению, «Канело» с четвертого-пятого раунда не сделал абсолютно ничего, чтобы заслужить ничью. То, что вы видите, — это чистейшая политика. Таков сегодняшний бокс.

На мой взгляд, Головкин победил. Он сделал достаточно для победы. Его джеб был точным. Ему потребовалось немного времени, чтобы войти в ритм против молодого, хитрого и быстрого парня. Но ничья — это безумие, ребята. Они просто хотят сделать их поединок снова, — сказал Джейкобс во время прямой трансляции в соцсетях.

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Стала известна посещаемость вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, главным событием которого стал бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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