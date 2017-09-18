Бой Головкина и «Канело» установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena

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По информации ESPN, вечер бокса посетили 22 358 человек, что является рекордным показателем посещаемости на T-Mobile Arena для боксерских событий. При этом для Головкина это был дебютный бой в Лас-Вегасе.

Тремя неделями ранее на этой же арене состоялся боксерский поединок Флойда Мейвезера-младшего с ирландским бойцом ММА Конором МакГрегором. Он прошел без аншлага, собрав 14 623 человека. В мае T-Mobile Arena принимал поединок «Канело» с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который посетитли 20 510 зрителей.

Напомним, бой между Головкиным и Альваресом, прошедший утром 17 сентября, завершился вничью. Сразу после поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш.

Между тем стало известно, когда Головикн вернется на ринг. Промоутер казахстанца Том Леффлер раскрыл некоторые подробности на ближайшие планы.