Бой Головкина и «Канело» установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena
Стала известна посещаемость вечера бокса на арене
T-Mobile в Лас-Вегасе, главным событием которого стал бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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По информации ESPN, вечер бокса посетили 22 358 человек, что является рекордным показателем посещаемости на
Тремя неделями ранее на этой же арене состоялся боксерский поединок Флойда
Напомним, бой между Головкиным и Альваресом, прошедший утром 17 сентября, завершился вничью. Сразу после поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш.
Между тем стало известно, когда Головикн вернется на ринг. Промоутер казахстанца Том Леффлер раскрыл некоторые подробности на ближайшие планы.
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