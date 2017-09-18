Промоутер Головкина назвал имена соперников на следующий бой и дату реванша с «Канело»
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), поделился с журналистом CBS Sports Лайлом Фитцсиммонсом планами на ближайшее время.
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Ранее стало известно, что Головкин вернется на ринг уже в этом году. По словам Леффлера, свой следующий бой казахстанский боксер проведет в декабре.
В числе наиболее вероятных соперников два кандидата — чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) и пуэрториканец Мигель Котто (41−5, 33 КО), который в августа завоевал титул WBO в первом среднем весе.
Говоря о Сондерсе, Леффлер отметил, что британец хочет «сумасшедшие деньги» за бой с Головкиным, а относительно поединка с Котто — «есть только один способ это выяснить».
Также промоутер GGG добавил, что реванш с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) состоится в мае следующего. Сам мексиканский боксер заявил, что больше не планирует выступать в этом году и намерен отдохнуть до мая.
«Промоутер Головкина сказал мне, что следующий бой будет в декабре, а реванш с «Канело» в мае. Сондерс хочет «безумные деньги». По поводу Котто: «есть только один способ это выяснить», — написал Фитцсиммонс в своем твиттере.
Напомним, бой между Головкиным и «Канело» состоялся утром 17 сентября на арене
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету «Канело» теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.
После поединка в ринге оба боксера заявили о готовности провести реванш. Отметим, что в их контракте был прописан пункт о реванше, которым в случае поражение мог воспользоваться только Альварес.
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