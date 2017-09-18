Промоутер Головкина назвал имена соперников на следующий бой и дату реванша с «Канело»

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Ранее стало известно, что Головкин вернется на ринг уже в этом году. По словам Леффлера, свой следующий бой казахстанский боксер проведет в декабре.

В числе наиболее вероятных соперников два кандидата — чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) и пуэрториканец Мигель Котто (41−5, 33 КО), который в августа завоевал титул WBO в первом среднем весе.

Говоря о Сондерсе, Леффлер отметил, что британец хочет «сумасшедшие деньги» за бой с Головкиным, а относительно поединка с Котто — «есть только один способ это выяснить».

Также промоутер GGG добавил, что реванш с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) состоится в мае следующего. Сам мексиканский боксер заявил, что больше не планирует выступать в этом году и намерен отдохнуть до мая.

«Промоутер Головкина сказал мне, что следующий бой будет в декабре, а реванш с «Канело» в мае. Сондерс хочет «безумные деньги». По поводу Котто: «есть только один способ это выяснить», — написал Фитцсиммонс в своем твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">GGG's promoter tells me he'll fight in December and rematch Canelo in May. Saunders wants "crazy money." On Cotto: "One way to find out."</p>— Lyle Fitzsimmons (@Fitzbitz) <a href="https://twitter.com/Fitzbitz/status/909490450003873797">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Напомним, бой между Головкиным и «Канело» состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли определить победителя, и была объявлена ничья (118−110 Альваресу, 115−113 Головкину, 114−114).

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету «Канело» теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.

После поединка в ринге оба боксера заявили о готовности провести реванш. Отметим, что в их контракте был прописан пункт о реванше, которым в случае поражение мог воспользоваться только Альварес.