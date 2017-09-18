Леннокс Льюис: Я взбешен из-за того, что проиграл 100 долларов, но очевидно, не так, как Головкин
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис выразил свое недовольство по поводу судейского решения в поединке между между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Напомним, что бой прошел в
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