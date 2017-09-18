Леннокс Льюис: Я взбешен из-за того, что проиграл 100 долларов, но очевидно, не так, как Головкин

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Напомним, что бой прошел в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок: 118−110 в пользу Альвареса, 115−113 в пользу Головкина, 114−114.

«Я взбешен из-за того, что проиграл 100 долларов на этом бою, но очевидно не так, как Головкин. Нужно понимать, что когда бой проходит на поле соперника и организовывается его промоутером, то в судейских карточках может быть все что угодно. “Канело” выиграл? Это не бы даже близкий бой, Головкин выиграл вчистую», — написал Льюис в своем твиттере.

Ранее экс-чемпион отметил, что оба боксера могут уходить с ринга с высоко поднятой головой, но решение судье, по его словам, смешное.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I'm kinda pissed off because I had $100 on the fight... ? but obviously not as pissed as GGG. <a href="https://twitter.com/hashtag/canelovsggg?src=hash">#canelovsggg</a></p>— Lennox Lewis (@LennoxLewis) <a href="https://twitter.com/LennoxLewis/status/909269622163214336">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">You gotta realise that when u come n2the other guys turf, &the fight is under his promoter, ANYTHING in scorecard is possible <a href="https://twitter.com/hashtag/canelovsggg?src=hash">#canelovsggg</a></p>— Lennox Lewis (@LennoxLewis) <a href="https://twitter.com/LennoxLewis/status/909270756764389383">17 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>