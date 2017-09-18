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18 сентября 2017, 8:02 | Бокс | Vesti.kz

Леннокс Льюис: Я взбешен из-за того, что проиграл 100 долларов, но очевидно, не так, как Головкин

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис выразил свое недовольство по поводу судейского решения в поединке между между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Леннокс Льюис: Я взбешен из-за того что проиграл 100 долларов но очевидно не так как Головкин - Фото 1 Увеличить
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Напомним, что бой прошел в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок: 118−110 в пользу Альвареса, 115−113 в пользу Головкина, 114−114.

«Я взбешен из-за того, что проиграл 100 долларов на этом бою, но очевидно не так, как Головкин. Нужно понимать, что когда бой проходит на поле соперника и организовывается его промоутером, то в судейских карточках может быть все что угодно. “Канело” выиграл? Это не бы даже близкий бой, Головкин выиграл вчистую», — написал Льюис в своем твиттере.

Ранее экс-чемпион отметил, что оба боксера могут уходить с ринга с высоко поднятой головой, но решение судье, по его словам, смешное.

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