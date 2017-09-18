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18 сентября 2017, 7:57 | Бокс | Vesti.kz

Стала известна дата возвращения Геннадия Головкина на ринг

Стала известна дата возвращения чемпиона мира в среднем весе WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По словам промоутера казахстанского боксера Тома Леффлера, Головкин вернется на ринг в декабре. Другие детали он раскрывать не стал.

Как известно, утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе Головкин провел защиту титулов. Его соперником был мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО).

Боксеры провели 12 раундов, по итогам которых была объявлена ничья (118−110 в пользу Альвареса, 115−113 в пользу Головкина, 114−114), вызвавшая не мало споров в боксерском обществе. Наибольший резонанс вызвали оценки судьи Аделайды Берд, выставившей 118−110 в пользу «Канело».

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету «Канело» теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.

Сам Альварес заявил, что больше не планирует выступать в этом году. По его словам, реванш с Головкиным может состояться либо в мае, либо в сентябре 2018 года.

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