Геннадию Головкину вручили специальный пояс WBC
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), завершив вничью бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сохранил пояс чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
Кроме того, Головкин получил от президента WBC Маурисио Сулеймана специальный пояс организации, сделанный именно к бою с «Канело».
— Это был незабываемый бой, наполненный эмоциями. Этот вечер поможет боксу вернуть своих поклонников. Мы гордимся, что, несмотря на ничью, Геннадий остается нашим чемпионом в среднем весе, — сказал Сулейман.
Напомним, Альварес еще до боя отказался от притязаний и на специальный, и на обычный пояса WBC
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter