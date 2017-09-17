Геннадию Головкину вручили специальный пояс WBC

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Кроме того, Головкин получил от президента WBC Маурисио Сулеймана специальный пояс организации, сделанный именно к бою с «Канело».



— Это был незабываемый бой, наполненный эмоциями. Этот вечер поможет боксу вернуть своих поклонников. Мы гордимся, что, несмотря на ничью, Геннадий остается нашим чемпионом в среднем весе, — сказал Сулейман.



Напомним, Альварес еще до боя отказался от притязаний и на специальный, и на обычный пояса WBC из-за прошлогоднего конфликта со Всемирным боксерским советом.