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17 сентября 2017, 22:52 | Бокс | Sports.kz

Геннадию Головкину вручили специальный пояс WBC

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), завершив вничью бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сохранил пояс чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, сообщает Sports.kz.

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Кроме того, Головкин получил от президента WBC Маурисио Сулеймана специальный пояс организации, сделанный именно к бою с «Канело».

— Это был незабываемый бой, наполненный эмоциями. Этот вечер поможет боксу вернуть своих поклонников. Мы гордимся, что, несмотря на ничью, Геннадий остается нашим чемпионом в среднем весе, — сказал Сулейман.

Напомним, Альварес еще до боя отказался от притязаний и на специальный, и на обычный пояса WBC из-за прошлогоднего конфликта со Всемирным боксерским советом.

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