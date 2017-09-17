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«Они привезли этих судей из Австралии?» — написал Пакьяо в своём «твиттере».

Этим филиппинец хотел сказать, что судьи несправедливо отняли победу у Головкина, равно как и в его собственном бою с Джеффом Хорном в Австралии судьи были несправедливы к самому Мэнни. В бою с Хорном Пакьяо утратил звание чемпиона мира по версии WBO.