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17 сентября 2017, 21:12 | Бокс | Чемпионат.com

Пакьяо пошутил о судьях боя Альварес — Головкин

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо пошутил по поводу судей боя между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, который проходил в Лас-Вегасе и завершился вничью по итогам 12 раундов.

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«Они привезли этих судей из Австралии?» — написал Пакьяо в своём «твиттере».

Этим филиппинец хотел сказать, что судьи несправедливо отняли победу у Головкина, равно как и в его собственном бою с Джеффом Хорном в Австралии судьи были несправедливы к самому Мэнни. В бою с Хорном Пакьяо утратил звание чемпиона мира по версии WBO.

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