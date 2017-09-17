Шарипова: Считаю, что Головкин выиграл бой у «Канело»

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— Первые раунды Геннадий провел в разведке и, видимо, был недостаточно убедителен для судей. Потом он уже начал демонстрировать свое преимущество в ринге. Конечно, я ожидала, что этот бой закончится победой Геннадия, но я очень рада, что он вообще состоялся. Думаю, Головкин докажет, что он лучший, в матче-реванше. Потому что я считаю, что он выиграл этот бой.

С каждым раундом он увеличивал темп. Максим Головкин даже сказал ему в перерыве: «Восьмой раунд — все только начинается». Было видно, что Головкин был физически хорошо подготовлен. Видно было, что «Канело» подустал. Мне кажется, он не ожидал, что Головкин будет таким серьезным оппонентом, он его недооценил, потому что было видно, что «Канело» немного потерян в середине боя. Он стоял на месте и был уже не таким резвым, как в первых раундах.

— Оба боксера — приверженцы мексиканского стиля, что предполагает интенсивную рубку. Почему этого не было, как Вы считаете?

— Геннадий Головкин и Сауль Альварес — это два хороших профессионала. Видимо, оба посчитали, что интенсивная рубка не поможет выиграть этот бой. Может быть, они берегли силы, чтобы пройти всю дистанцию. При этом было несколько отрезков, где темп поднимался и был обмен ударами.

— Нужен ли реванш?

— Конечно, реванш необходим, потому что Головкин должен поставить точку и закрыть вопрос о том, кто является лучшим средневесом на планете.

Напомним, что Головкин и «Канело» Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118−110, другой — казахстанцу со счетом 115−113, третий выставил ничейные оценки — 114−114. Видео полного боя Головкин — «Канело» Альварес.