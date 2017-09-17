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https://sport.mail.ru/news/boxing/31031428/
17 сентября 2017, 11:53 | Бокс | Р-Спорт

Тренер Головкина посоветовал рефери боя с Альваресом поучиться судейству

МОСКВА, 17 сен — Р-Спорт. Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес посоветовал рефери Аделаиде Бирд, судившей бой казахстанского боксера с мексиканцем Саулем Альваресом, «вернуться в школу» и поучиться работать.

Тренер Головкина посоветовал рефери боя с Альваресом поучиться судейству - Фото 1 Увеличить
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Бой за титулы WBA Super, IBF и WBC в среднем весе прошел в субботу в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок — 118:110 в пользу Альвареса, 115:113 в пользу Головкина, 114:114. Победу мексиканцу отдала именно Бирд. Казахстанец по итогам боя сохранил титулы.

«Думаю, нужно принимать меры. Вернись в школу и научись судить бои», — сказал Санчес, которого цитирует Sports Illustrated.

Головкин на пресс-конференции назвал ситуацию «ужасной для мирового спорта». «Это просто невероятно», — добавил боксер.
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