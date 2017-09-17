Тренер Головкина посоветовал рефери боя с Альваресом поучиться судейству
МОСКВА, 17 сен —
Р-Спорт. Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес посоветовал рефери Аделаиде Бирд, судившей бой казахстанского боксера с мексиканцем Саулем Альваресом, «вернуться в школу» и поучиться работать.
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Бой за титулы WBA Super, IBF и WBC в среднем весе прошел в субботу в
«Думаю, нужно принимать меры. Вернись в школу и научись судить бои», — сказал Санчес, которого цитирует Sports Illustrated.
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