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https://sport.mail.ru/news/boxing/31030848/
17 сентября 2017, 11:04 | Бокс | Чемпионат.com

Головкин нанес больше точных ударов, чем Альварес

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

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По его итогам судьи зафиксировали ничью. Статистика ударов говорит, что казахстанец нанёс оппоненту на 49 ударов больше, в то же время в процентном соотношении Альварес был немного точнее.

Так, всего за бой Головкин выбросил 703 удара, 218 из которых оказались точными (31%). Альварес может записать себе в актив 505 выброшенных ударов, из которых 169 пришлось в цель (33,5%).

В 10 из 12 раундов Головкин нанёс сопернику больше ударов. Еще в одной трёхминутке боксёры показали равное количество попаданий и лишь во втором раунде Альварес попадал чаще, чем действующий чемпион.
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