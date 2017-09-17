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https://sport.mail.ru/news/boxing/31030737/
17 сентября 2017, 9:15 | Бокс | Газета.Ру

«Гена выиграл, но это уже не спорт, а чистый бизнес»

Чемпион мира по боксу в весе до 72,6 кг по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин завершил вничью бой против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. Принятое судьями решение многим показалось спорным. С критикой вердикта, в частности, выступил россиянин Сергей Ковалев.

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© Reuters

Один из самых ожидаемых боксерских боев последнего времени между Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканцем Саулем Альваресом завершился вничью. Рано утром в воскресенье по московскому времени один из трех судей главного события шоу в Лас-Вегасе, Аделаид Берд, по итогам 12-ти раундов увидел победу Альвареса — 118−110, его коллега Дейв Моретти зафиксировал преимущество Головкина — 115−113, а Дон Трелла посчитал исход равным — 114−114.

С решением можно спорить: например, карточки одного из самых известных боксерских журналистов Дэна Рафаэля показали превосходство чемпиона — 116−112. Головкин был чуть лучше в срединных раундах, в то время как стартовые остались за Альваресом, а финальные прошли в абсолютно равной борьбе.

Экс-чемпион в весе до 79,4 кг Сергей Ковалев насчитал еще более убедительное преимущество своего друга — 117−111.

Счет 118−110 в пользу Канело, конечно, совершенно не отражает ход событий и заставляет усомниться в адекватности судьи.

Вообще очень сложно выделить преимущество одной из сторон в прошедшем матче. На коротких временных отрезках лучше выглядел то один, то другой. Альварес, он же Канело, запомнился хорошим апперкотом в восьмом раунде и хуком справа в девятом. В свою очередь, Головкин классно пробил правый боковой в пятом раунде: будь на месте мексиканца любой другой боец, дело, скорее всего, завершилось бы добиванием и нокаутом.

Наверное, по сумме всех эпизодов ничья действительно стала наиболее объективным результатом. Два прирожденных нокаутера очень внимательно работали на дистанции, редко сближались и постоянно следили друг за другом. Возможно, этот поединок не изобиловал обоюдными атаками, так любимой фанатами рубкой, но в технико-тактическом плане показал высочайший уровень, на который в современном боксе способны единицы.

Головкин и Альварес продемонстрировали миру высочайшее мастерство, доказав, что абсолютно по праву занимают лидирующие позиции в рейтинге лучших боксеров независимо от категорий (p4p).

Шутка ли сказать: за 12 раундов по три минуты противники не допустили ни одного значительного провала. Кажется, физической подготовки хватило бы им на еще один такой же затяжной бой. При этом Головкин лишь во второй раз за карьеру провел на ринге все отведенные 12 раундов. Впервые такое случилось с панчером в марте текущего года во встрече с Дэниелом Джейкобсом в Нью-Йорке.

Таким образом, 35-летний казахстанец, за которого традиционно болеют и в России, прервал свою серию из 37-ми побед на профессиональном ринге кряду. При этом он в 19-й раз защитил звание чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг). Лишь легендарный Бернард Хопкинс имел в этом дивизионе более внушительную успешную серию (20).

Головкину удалось сохранить титулы WBA, IBF, IBO и WBC, на который Альварес не мог претендовать из-за длительного конфликта с руководством организации.

27-летний мексиканец, в свою очередь, продолжит владеть поясом по версии авторитетного журнала The Ring. В его послужном списке осталось 49 побед при одном поражении и теперь уже двух ничьих.

После финального гонга оба победно вскинули руки и принялись обниматься с секундантами, предчувствуя собственный выигрыш.

Однако перед боем не зря много говорилось о том, что гипотетическая трилогия по образцу великих боксерских противостояний пришлась бы на руку организаторам в коммерческом плане.

При ничейном исходе довольными вышли все: Головкин остался чемпионом, Канело не уступил, сильнейший в их паре так и не выявлен. Отличный повод, в общем, продлить сериал, тем более в блиц-интервью прямо на ринге оба категорически согласились с идеей реванша. Зрители тоже восприняли известие одобрительным гулом.

«Я думал, что выиграл бой, — признался Альварес. — Лучше выглядел на ринге. Взял как минимум семь-восемь раундов. Я смог успешно противостоять сильному сопернику, несколько раз Головкин качался на ногах после моих ударов. Поэтому я разочарован ничьей. Будет ли реванш, зависит не от меня, а прежде всего от промоутеров. Но я его хочу.

«Трипл Джи» первым делом поздравил народ Мексики с отмечавшимся в субботу Днем независимости.

«Это была большая драма, — сказал Головкин. — Хочу поблагодарить всех своих поклонников, всех фанатов из Казахстана за поддержку, за то, что пришли. Разумеется, я хочу матч-реванш, ведь мы провели сегодня настоящий бой. Послушайте, пояса остались у меня. Я все еще чемпион!».
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МОСКВА, 17 сен — Р-Спорт. Казахстанский боксер Геннадий Головкин «чисто» выиграл бой за титулы WBA Super, IBF и WBC в среднем весе с мексиканцем Саулем Альваресом, считает экс-чемпион мира по нескольким версиям в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев.
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