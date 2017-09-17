«Гена выиграл, но это уже не спорт, а чистый бизнес»
Чемпион мира по боксу в весе до 72,6 кг по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин завершил вничью бой против мексиканца Сауля Альвареса в
Лас-Вегасе. Принятое судьями решение многим показалось спорным. С критикой вердикта, в частности, выступил россиянин Сергей Ковалев.
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Один из самых ожидаемых боксерских боев последнего времени между Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканцем Саулем Альваресом завершился вничью. Рано утром в воскресенье по московскому времени один из трех судей главного события шоу в
С решением можно спорить: например, карточки одного из самых известных боксерских журналистов Дэна Рафаэля показали превосходство чемпиона — 116−112. Головкин был чуть лучше в срединных раундах, в то время как стартовые остались за Альваресом, а финальные прошли в абсолютно равной борьбе.
Счет 118−110 в пользу Канело, конечно, совершенно не отражает ход событий и заставляет усомниться в адекватности судьи.
Вообще очень сложно выделить преимущество одной из сторон в прошедшем матче. На коротких временных отрезках лучше выглядел то один, то другой. Альварес, он же Канело, запомнился хорошим апперкотом в восьмом раунде и хуком справа в девятом. В свою очередь, Головкин классно пробил правый боковой в пятом раунде: будь на месте мексиканца любой другой боец, дело, скорее всего, завершилось бы добиванием и нокаутом.
Наверное, по сумме всех эпизодов ничья действительно стала наиболее объективным результатом. Два прирожденных нокаутера очень внимательно работали на дистанции, редко сближались и постоянно следили друг за другом. Возможно, этот поединок не изобиловал обоюдными атаками, так любимой фанатами рубкой, но в
Головкин и Альварес продемонстрировали миру высочайшее мастерство, доказав, что абсолютно по праву занимают лидирующие позиции в рейтинге лучших боксеров независимо от категорий (p4p).
Шутка ли сказать: за 12 раундов по три минуты противники не допустили ни одного значительного провала. Кажется, физической подготовки хватило бы им на еще один такой же затяжной бой. При этом Головкин лишь во второй раз за карьеру провел на ринге все отведенные 12 раундов. Впервые такое случилось с панчером в марте текущего года во встрече с Дэниелом Джейкобсом в
Таким образом, 35-летний казахстанец, за которого традиционно болеют и в России, прервал свою серию из 37-ми побед на профессиональном ринге кряду. При этом он в 19-й раз защитил звание чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг). Лишь легендарный Бернард Хопкинс имел в этом дивизионе более внушительную успешную серию (20).
Головкину удалось сохранить титулы WBA, IBF, IBO и WBC, на который Альварес не мог претендовать
27-летний мексиканец, в свою очередь, продолжит владеть поясом по версии авторитетного журнала The Ring. В его послужном списке осталось 49 побед при одном поражении и теперь уже двух ничьих.
После финального гонга оба победно вскинули руки и принялись обниматься с секундантами, предчувствуя собственный выигрыш.
Однако перед боем не зря много говорилось о том, что гипотетическая трилогия по образцу великих боксерских противостояний пришлась бы на руку организаторам в коммерческом плане.
При ничейном исходе довольными вышли все: Головкин остался чемпионом, Канело не уступил, сильнейший в их паре так и не выявлен. Отличный повод, в общем, продлить сериал, тем более в
«Я думал, что выиграл бой, — признался Альварес. — Лучше выглядел на ринге. Взял как минимум
«Трипл Джи» первым делом поздравил народ Мексики с отмечавшимся в субботу Днем независимости.
«Это была большая драма, — сказал Головкин. — Хочу поблагодарить всех своих поклонников, всех фанатов из Казахстана за поддержку, за то, что пришли. Разумеется, я хочу
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