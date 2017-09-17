«Гена выиграл, но это уже не спорт, а чистый бизнес»

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Один из самых ожидаемых боксерских боев последнего времени между Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканцем Саулем Альваресом завершился вничью. Рано утром в воскресенье по московскому времени один из трех судей главного события шоу в Лас-Вегасе, Аделаид Берд, по итогам 12-ти раундов увидел победу Альвареса — 118−110, его коллега Дейв Моретти зафиксировал преимущество Головкина — 115−113, а Дон Трелла посчитал исход равным — 114−114.

С решением можно спорить: например, карточки одного из самых известных боксерских журналистов Дэна Рафаэля показали превосходство чемпиона — 116−112. Головкин был чуть лучше в срединных раундах, в то время как стартовые остались за Альваресом, а финальные прошли в абсолютно равной борьбе.

Экс-чемпион в весе до 79,4 кг Сергей Ковалев насчитал еще более убедительное преимущество своего друга — 117−111.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZINrianEkW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??Это настоящая лабуда, а не решение!?????? Хотя это Вегас и тут нечему удивляться! Гена @gggboxing чисто выиграл этот бой!!! P.S. Это уже не спорт, а чистый бизнес! В какой раз убеждаюсь, что в Вегасе нельзя выяснить, кто на самом деле лучший в том или ином весе. ??Again wrong design?????? It's Vegas baby ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-17T04:14:34+00:00">Сен 16 2017 в 9:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Счет 118−110 в пользу Канело, конечно, совершенно не отражает ход событий и заставляет усомниться в адекватности судьи.

Вообще очень сложно выделить преимущество одной из сторон в прошедшем матче. На коротких временных отрезках лучше выглядел то один, то другой. Альварес, он же Канело, запомнился хорошим апперкотом в восьмом раунде и хуком справа в девятом. В свою очередь, Головкин классно пробил правый боковой в пятом раунде: будь на месте мексиканца любой другой боец, дело, скорее всего, завершилось бы добиванием и нокаутом.

Наверное, по сумме всех эпизодов ничья действительно стала наиболее объективным результатом. Два прирожденных нокаутера очень внимательно работали на дистанции, редко сближались и постоянно следили друг за другом. Возможно, этот поединок не изобиловал обоюдными атаками, так любимой фанатами рубкой, но в технико-тактическом плане показал высочайший уровень, на который в современном боксе способны единицы.

Головкин и Альварес продемонстрировали миру высочайшее мастерство, доказав, что абсолютно по праву занимают лидирующие позиции в рейтинге лучших боксеров независимо от категорий (p4p).

Шутка ли сказать: за 12 раундов по три минуты противники не допустили ни одного значительного провала. Кажется, физической подготовки хватило бы им на еще один такой же затяжной бой. При этом Головкин лишь во второй раз за карьеру провел на ринге все отведенные 12 раундов. Впервые такое случилось с панчером в марте текущего года во встрече с Дэниелом Джейкобсом в Нью-Йорке.

Таким образом, 35-летний казахстанец, за которого традиционно болеют и в России, прервал свою серию из 37-ми побед на профессиональном ринге кряду. При этом он в 19-й раз защитил звание чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг). Лишь легендарный Бернард Хопкинс имел в этом дивизионе более внушительную успешную серию (20).

Головкину удалось сохранить титулы WBA, IBF, IBO и WBC, на который Альварес не мог претендовать из-за длительного конфликта с руководством организации.

27-летний мексиканец, в свою очередь, продолжит владеть поясом по версии авторитетного журнала The Ring. В его послужном списке осталось 49 побед при одном поражении и теперь уже двух ничьих.

После финального гонга оба победно вскинули руки и принялись обниматься с секундантами, предчувствуя собственный выигрыш.

Однако перед боем не зря много говорилось о том, что гипотетическая трилогия по образцу великих боксерских противостояний пришлась бы на руку организаторам в коммерческом плане.

При ничейном исходе довольными вышли все: Головкин остался чемпионом, Канело не уступил, сильнейший в их паре так и не выявлен. Отличный повод, в общем, продлить сериал, тем более в блиц-интервью прямо на ринге оба категорически согласились с идеей реванша. Зрители тоже восприняли известие одобрительным гулом.

«Я думал, что выиграл бой, — признался Альварес. — Лучше выглядел на ринге. Взял как минимум семь-восемь раундов. Я смог успешно противостоять сильному сопернику, несколько раз Головкин качался на ногах после моих ударов. Поэтому я разочарован ничьей. Будет ли реванш, зависит не от меня, а прежде всего от промоутеров. Но я его хочу.

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