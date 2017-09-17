Пятясь задом до самой Мексики. Как Аделаида Берд спасла честь «Канело» Альвареса
Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов подвел итоги боксерского поединка Геннадий Головкин — Сауль Альварес.
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Результат этого боя, конечно, войдет в историю. Когда один судья ставит 118−110 (то есть 10−2 по раундам), а два других не дают победы тому, у которого якобы 118 — это в любом случае, скандал. И гендерный признак тут не работает. Аргумент «я так вижу» не спасет Аделаиду Берд. Если она видит «так» — значит, смотрит не туда. Или, наоборот, прямо туда — но по заказу. Американцы называют это «lose-lose situation», то есть «ситуацией, в которой ты все равно проиграешь». Так и было в этом бою.
Меня больше всего удивило спокойствие Геннадия Головкина после объявления результата. Вместо того, чтобы со всей яростью обрушиться на «выпадающего» судью — он с улыбкой поздравил соперника, всю Мексику, и вообще «всех, кто за». Но на вопрос о рематче ответил еще до того, как его успели задать — да.
В самом деле, как же нет? Головкин был лучше, и лучше ощутимо — большую часть боя. Он нервничал в его начале, но увидев, что ноги Саулю Альверсу нужны только для того, чтобы сохранять вертикальное положение — успокоился. Возможно, проиграл 2−3 раунда на старте. Но с лихвой все вернул потом. Единственное, чего сделать не сумел — нокаутировать. Впрочем, возможно и тут вмешалась бы Алелаида Берд, сказав, что по ее особому мнению, нокаут «не считается».
Знаете, я совсем не против женщин в делах, которые многим кажутся чисто мужскими. Собственно, мне не важно, женщина или мужчина ведут троллейбус, например. Важно, как они его ведут. Ютта Кляйншмидт выигрывала «Дакар» не в женском зачете. Но Аделаида Берд сегодня свой троллейбус уронила на бок.
Не пытаясь оценивать техническое содержание боя (это есть кому сделать и без меня), скажу о том, что удивило. И что оставляет надежду — в том числе, более не увидеть госпожу Берд возле ринга.
Разумеется, резать голову курице, которая несет золотые яйца — никто не будет. Не отрезали ее и Альваресу. Он и Головкин, бесспорно встретятся еще раз — и соберут еще больше денег. Теперь уже каждая мексиканская семья по обе стороны от планируемой господином Трампом стены найдет немножко денег на PPV. Вот только боем года они теперь не будут.
9 декабря в
Алексей Андронов
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