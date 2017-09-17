Пятясь задом до самой Мексики. Как Аделаида Берд спасла честь «Канело» Альвареса

По-моему, все произошло по законам бизнеса. Вдохновленные успешностью мероприятия и статусом «боя года» (об этом позже) организаторы встречи Геннадия Головкина и Сауля Альвареса вполне довольны. Деньги текут рекой! И сами боксеры тоже не против сорвать куш еще раз.

Результат этого боя, конечно, войдет в историю. Когда один судья ставит 118−110 (то есть 10−2 по раундам), а два других не дают победы тому, у которого якобы 118 — это в любом случае, скандал. И гендерный признак тут не работает. Аргумент «я так вижу» не спасет Аделаиду Берд. Если она видит «так» — значит, смотрит не туда. Или, наоборот, прямо туда — но по заказу. Американцы называют это «lose-lose situation», то есть «ситуацией, в которой ты все равно проиграешь». Так и было в этом бою.

Меня больше всего удивило спокойствие Геннадия Головкина после объявления результата. Вместо того, чтобы со всей яростью обрушиться на «выпадающего» судью — он с улыбкой поздравил соперника, всю Мексику, и вообще «всех, кто за». Но на вопрос о рематче ответил еще до того, как его успели задать — да.

В самом деле, как же нет? Головкин был лучше, и лучше ощутимо — большую часть боя. Он нервничал в его начале, но увидев, что ноги Саулю Альверсу нужны только для того, чтобы сохранять вертикальное положение — успокоился. Возможно, проиграл 2−3 раунда на старте. Но с лихвой все вернул потом. Единственное, чего сделать не сумел — нокаутировать. Впрочем, возможно и тут вмешалась бы Алелаида Берд, сказав, что по ее особому мнению, нокаут «не считается».

Знаете, я совсем не против женщин в делах, которые многим кажутся чисто мужскими. Собственно, мне не важно, женщина или мужчина ведут троллейбус, например. Важно, как они его ведут. Ютта Кляйншмидт выигрывала «Дакар» не в женском зачете. Но Аделаида Берд сегодня свой троллейбус уронила на бок.

Не пытаясь оценивать техническое содержание боя (это есть кому сделать и без меня), скажу о том, что удивило. И что оставляет надежду — в том числе, более не увидеть госпожу Берд возле ринга. Во-первых, «Канело» весь бой пятился назад — как будто пытался упереться своим (и немаленьким) «бэкграундом» в Мехико, и уже там, когда «Мехико за нами»… Во-вторых, Сауль Альварес просто очень слаб «на ногах», он не двигается по рингу никак, кроме как пятками вперед, не уходит в стороны, не «порхает, как бабочка». У него совершенно железный подбородок — этого не отнять. Он очень «духовит». Он бьет отличный апперкот. Но всерьез рассуждать о том, что он лучший вне весовых категорий? Впрочем, похоже, для госпожи Берд — он просто лучший.

Разумеется, резать голову курице, которая несет золотые яйца — никто не будет. Не отрезали ее и Альваресу. Он и Головкин, бесспорно встретятся еще раз — и соберут еще больше денег. Теперь уже каждая мексиканская семья по обе стороны от планируемой господином Трампом стены найдет немножко денег на PPV. Вот только боем года они теперь не будут.

9 декабря в Нью-Йорке, в «Мэдисон Сквер Гарден» сойдутся два двукратных олимпийских чемпиона — беглый кубинец Гильермо Ригондо, и не беглый украинец Василий Ломаченко. Они имеют не меньше претензий на статус лучшего «во всех весах» (который сейчас занимает победитель Сергея Ковалева Андре Уорд). Судя по всему, именно этот бой станет венцом 2017-го в боксе. Надеюсь, прописанная в Неваде Берд туда не поедет. Не стоит, прописанная в Неваде Берд туда не поедет. Не стоит портить прекрасный бой своим правом «видеть черное белым». Однажды ей уже это удалось. Достаточно.

Алексей Андронов