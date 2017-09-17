Ковалев раскритиковал решение судей по бою Головкин — Альварес
МОСКВА, 17 сен —
Р-Спорт. Казахстанский боксер Геннадий Головкин «чисто» выиграл бой за титулы WBA Super, IBF и WBC в среднем весе с мексиканцем Саулем Альваресом, считает экс-чемпион мира по нескольким версиям в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
Титульный бой Головкина и Альвареса прошел в субботу в
Он также отметил в Twitter, что «крайне разочарован неправильным решением по поединку». «Головкин выиграл бой со счетом 117:111», — добавил Ковалев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter