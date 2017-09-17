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17 сентября 2017, 9:09 | Бокс | Р-Спорт

Ковалев раскритиковал решение судей по бою Головкин — Альварес

МОСКВА, 17 сен — Р-Спорт. Казахстанский боксер Геннадий Головкин «чисто» выиграл бой за титулы WBA Super, IBF и WBC в среднем весе с мексиканцем Саулем Альваресом, считает экс-чемпион мира по нескольким версиям в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев.

Ковалев раскритиковал решение судей по бою Головкин — Альварес - Фото 1 Увеличить
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Титульный бой Головкина и Альвареса прошел в субботу в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок — 118:110 в пользу Альвареса, 115:113 в пользу Головкина, 114:114. Казахстанец сохранил чемпионский статус.

Он также отметил в Twitter, что «крайне разочарован неправильным решением по поединку». «Головкин выиграл бой со счетом 117:111», — добавил Ковалев.
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Чемпион мира по боксу в весе до 72,6 кг по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин завершил вничью бой против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. Принятое судьями решение многим показалось спорным. С критикой вердикта, в частности, выступил россиянин Сергей Ковалев.
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