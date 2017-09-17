Головкин заявил, что хочет провести повторный бой с Альваресом
МОСКВА, 17 сен —
Р-Спорт. Казахстанский боксер Геннадий Головкин заявил, что надеется на повторный бой с мексиканцем Саулем Альваресом после того, как их поединок за титулы WBA Super, IBF и WBC в среднем весе закончился вничью.
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Головкин в субботу сохранил титулы WBA Super, IBF и WBC по итогам боя с Альваресом. Проходивший в
«Я хотел, чтобы поединок получился драматичным. Конечно, я хочу повторного боя. Я хочу настоящей, чемпионской битвы. Он слишком много двигается по рингу. Я хочу боя в мексиканском стиле», — сказал Головкин, которого цитирует boxingnews24.com.
Казахстанец пока не знает поражений на профессиональном ринге: 35-летний боксер одержал 37 побед (33 — нокаутом), ничья в бою с Альваресом стала первой в его карьере. На счету 27-летнего Альвареса 49 побед (34 — нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.
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