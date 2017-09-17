Альварес считает, что выиграл бой с Головкиным
МОСКВА, 17 сен —
Р-Спорт. Мексиканский боксер Сауль Альварес считает, что добился победы над казахстанцем Геннадием Головкиным в бою за титулы WBA Super, IBF и WBC в среднем весе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Титульный бой Головкина и Альвареса прошел в субботу и завершился вничью. Счет судейских записок — 118:110 в пользу Альвареса, 115:113 в пользу Головкина, 114:114. Казахстанец сохранил титулы WBA Super, IBF и WBC.
«В первых раундах я присматривался к его действиям. Думаю, я выиграл
«Мы проведем повторный бой. И я снова выиграю», — добавил Альварес, слова которого приводит boxingnews24.com.
Казахстанец пока не знает поражений на профессиональном ринге: 35-летний боксер одержал 37 побед (33 — нокаутом), ничья в бою с Альваресом стала первой в его карьере. На счету 27-летнего Альвареса 49 побед (34 — нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter