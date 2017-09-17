Альварес считает, что выиграл бой с Головкиным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Титульный бой Головкина и Альвареса прошел в субботу и завершился вничью. Счет судейских записок — 118:110 в пользу Альвареса, 115:113 в пользу Головкина, 114:114. Казахстанец сохранил титулы WBA Super, IBF и WBC.

«В первых раундах я присматривался к его действиям. Думаю, я выиграл семь-восемь раундов. Мне кажется, что я победил в этом бою», — сказал Альварес, которого цитирует boxingscene.com.

«Мы проведем повторный бой. И я снова выиграю», — добавил Альварес, слова которого приводит boxingnews24.com.

Казахстанец пока не знает поражений на профессиональном ринге: 35-летний боксер одержал 37 побед (33 — нокаутом), ничья в бою с Альваресом стала первой в его карьере. На счету 27-летнего Альвареса 49 побед (34 — нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.