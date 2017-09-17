Бой Головкин — Альварес завершился вничью
МОСКВА, 17 сен —
Р-Спорт. Казахстанский боксер Геннадий Головкин завершил вничью бой с мексиканцем Саулем Альваресом и сохранил принадлежащие ему чемпионские титулы WBA Super, IBF и WBC в среднем весе.
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Казахстанец пока не знает поражений на профессиональном ринге: 35-летний боксер одержал 37 побед (33 — нокаутом), ничья в бою с Альваресом стала первой в его карьере. На счету 27-летнего Альвареса 49 побед (34 — нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.
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