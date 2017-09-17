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https://sport.mail.ru/news/boxing/31029789/
17 сентября 2017, 1:51 | Бокс | Sports.kz

Американская боксерша победила мексиканку — в андеркарде боя Головкин — Альварес

В эти минуты на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе проходит вечер бокса Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

В первом поединке встретились женщины — Марлен Эспарса (2−0, 0 КО) из США и мексиканка Арасели Паласиос (8−7−1, 1 КО). Бой в наилегчайшем весе в шестираундовом формате прошел всю дистанцию и завершился победой Эспарсы единогласным решением судей.

Таким образом, Марлен одержала третью победу, а ее соперница потерпела восьмое поражение в карьере.

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