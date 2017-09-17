В первом поединке встретились женщины — Марлен Эспарса (2−0, 0 КО) из США и мексиканка Арасели Паласиос (8−7−1, 1 КО). Бой в наилегчайшем весе в шестираундовом формате прошел всю дистанцию и завершился победой Эспарсы единогласным решением судей.



Таким образом, Марлен одержала третью победу, а ее соперница потерпела восьмое поражение в карьере.