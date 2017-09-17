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https://sport.mail.ru/news/boxing/31029768/
17 сентября 2017, 1:40 | Бокс | Sports.kz

Один из боев вечера бокса Головкин — Альварес отменен

В эти минуты на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе проходит вечер бокса, хедлайнерами которого станут Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Стало известно, что один из боев андеркарда не состоится. Речь идет о женском поединке американки Николы Адамс (2−0, 1 КО) и венгерской боксерши Александры Влайк (11−6, 2 КО). По информации издания The Sun, у Влайк возникли проблемы с анализом крови.

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