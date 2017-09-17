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https://sport.mail.ru/news/boxing/31029751/
17 сентября 2017, 1:23 | Бокс | Чемпионат.com

Смит победил Скоглунда и вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса

В Ливерпуле завершился вечер бокса, главным событием которого стал четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса между Каллумом Смитом (23−0, 17 КО) и Эриком Скоглундом (26−1, 12 КО).

Противостояние проходило практически в равной борьбе с небольшим преимуществом хозяина ринга. По итогам двенадцати раундов все трое судей отдали победу Смиту — 116:112, 117:110 и 117:111.

Таким образом британец стал первым полуфиналистом турнира во втором среднем весе. В следующей стадии он проведёт поединок с победителем пары Юрген Бремер — Роб Брант, который состоится 27 октября в немецком городе Шверин.
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