Сондерса вынудили защищать титул WBO в окружении огромной рекламы боя Головкин — «Канело»
Бой чемпиона WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) с американцем Вилли
Монро-младшим (21−2, 6 КО) оказался в тени поединка обладателя трех других титулов в этом дивизионе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Вечер бокса проходит в Лондоне. Во всех рекламных местах на ринге, на который выйдут Сондерс и Монро, красуется реклама боя Головкин — Альварес. Она «окуппировала» канаты и даже центр ринга.
Такая рекламная политика связана с тем, что бой Сондерс — Монро показывается в Великобритании бесплатно, а вот поединок Головкин — Альварес можно посмотреть после оплаты 16,95 фунтов (7641 тенге) за
Выход Сондерса и Монро ожидается в ближайшие минуты.
Отметим, что Головкин последние два года безуспешно пытался договориться о бое с Сондерсом. Казахстанец хотел объединить титулы в среднем весе. По словам Уоррена, если Сондерс и Головкин одержат победы над Монро и Альваресом соответственно, их поединок состоится уже в декабре этого года.
Через несколько часов после Сондерса и Монро начнется вечер бокса Головкин — Альварес в
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