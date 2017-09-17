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https://sport.mail.ru/news/boxing/31029698/
17 сентября 2017, 0:59 | Бокс | Vesti.kz

Сондерса вынудили защищать титул WBO в окружении огромной рекламы боя Головкин — «Канело»

Бой чемпиона WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) с американцем Вилли Монро-младшим (21−2, 6 КО) оказался в тени поединка обладателя трех других титулов в этом дивизионе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Вечер бокса проходит в Лондоне. Во всех рекламных местах на ринге, на который выйдут Сондерс и Монро, красуется реклама боя Головкин — Альварес. Она «окуппировала» канаты и даже центр ринга.

Такая рекламная политика связана с тем, что бой Сондерс — Монро показывается в Великобритании бесплатно, а вот поединок Головкин — Альварес можно посмотреть после оплаты 16,95 фунтов (7641 тенге) за PPV-трансляцию на телеканале Box Nation. Промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы Сондерса и является организатором вечера бокса, еще один из владельцев Box Nation.

Выход Сондерса и Монро ожидается в ближайшие минуты.

Отметим, что Головкин последние два года безуспешно пытался договориться о бое с Сондерсом. Казахстанец хотел объединить титулы в среднем весе. По словам Уоррена, если Сондерс и Головкин одержат победы над Монро и Альваресом соответственно, их поединок состоится уже в декабре этого года.

Через несколько часов после Сондерса и Монро начнется вечер бокса Головкин — Альварес в Лас-Вегасе. По времени Астаны бои андеркарта стартуют в 6:00, а главное событие назначено на 8:50.
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