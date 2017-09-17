Вечер бокса проходит в Лондоне. Во всех рекламных местах на ринге, на который выйдут Сондерс и Монро, красуется реклама боя Головкин — Альварес. Она «окуппировала» канаты и даже центр ринга.

Такая рекламная политика связана с тем, что бой Сондерс — Монро показывается в Великобритании бесплатно, а вот поединок Головкин — Альварес можно посмотреть после оплаты 16,95 фунтов (7641 тенге) за PPV-трансляцию на телеканале Box Nation. Промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы Сондерса и является организатором вечера бокса, еще один из владельцев Box Nation.

Выход Сондерса и Монро ожидается в ближайшие минуты.

Отметим, что Головкин последние два года безуспешно пытался договориться о бое с Сондерсом. Казахстанец хотел объединить титулы в среднем весе. По словам Уоррена, если Сондерс и Головкин одержат победы над Монро и Альваресом соответственно, их поединок состоится уже в декабре этого года.