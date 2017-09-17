Т. Фьюри: Я всегда возвращаюсь

«Мне нужно сбросить вес, за последние две недели я в этом преуспел. Я сделал крутой поворот в своей жизни и теперь чувствую себя гораздо лучше, чем раньше. Я получаю удовольствие от работы в зале и я на правильном пути. Меня называют Бумеранг. Я всегда возвращаюсь», — цитирует Фьюри BoxingScene.

Тайсон Фьюри не появлялся в ринге с ноября 2015 года, когда одержал победу над Владимиром Кличко и стал чемпионом мира. После этого у него начались проблемы с алкоголем и наркотиками, также он страдал от депрессии. По сей день Фьюри пытается пройти курс реабилитации.