Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31029692/
17 сентября 2017, 0:57 | Бокс | Чемпионат.com

Т. Фьюри: Я всегда возвращаюсь

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весеТайсон Фьюри в очередной раз заявил о готовности вернуться на профессиональный ринг, заявив, что за последнее время он серьёзно сбросил вес.

«Мне нужно сбросить вес, за последние две недели я в этом преуспел. Я сделал крутой поворот в своей жизни и теперь чувствую себя гораздо лучше, чем раньше. Я получаю удовольствие от работы в зале и я на правильном пути. Меня называют Бумеранг. Я всегда возвращаюсь», — цитирует Фьюри BoxingScene.

Тайсон Фьюри не появлялся в ринге с ноября 2015 года, когда одержал победу над Владимиром Кличко и стал чемпионом мира. После этого у него начались проблемы с алкоголем и наркотиками, также он страдал от депрессии. По сей день Фьюри пытается пройти курс реабилитации.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп