Экс-чемпион мира Постол с трудом победил Наджмитдинова

В сложном 10-раундовом бою победу одержал украинец, при этом побывав в тяжёлом нокдауне в пятом раунде. Счёт судейских записок — 97:92, 97:92, 98:92.

Эта встреча стала для Постола первой с июля 2016 года, когда он потерял чемпионский титул в бою с Теренсом Кроуфордом, уступив тому единогласным решением судей.