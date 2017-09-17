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https://sport.mail.ru/news/boxing/31029557/
17 сентября 2017, 0:22 | Бокс | Чемпионат.com

Экс-чемпион мира Постол с трудом победил Наджмитдинова

В Киеве завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок бывшего чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктора Постола (29−1, 12 КО) с боксёром из Узбекистана Джамшидбеком Наджмитдиновым (14−1, 9 КО).

В сложном 10-раундовом бою победу одержал украинец, при этом побывав в тяжёлом нокдауне в пятом раунде. Счёт судейских записок — 97:92, 97:92, 98:92.

Эта встреча стала для Постола первой с июля 2016 года, когда он потерял чемпионский титул в бою с Теренсом Кроуфордом, уступив тому единогласным решением судей.
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