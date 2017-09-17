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https://sport.mail.ru/news/boxing/31029486/
17 сентября 2017, 0:14 | Бокс | Vesti.kz

Хабиб Нурмагомедов будет болеть за Геннадия Головкина в бою с «Канело»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов определился со своим фаворитом в бою между казахстанццем Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

«Вот это бой! Я за Головкина!» — написал Нурмагомедов в Instagram, добавив видео со взвешивания и эмодзи флага Казахстана.

Ранее Нурмагомедов сделал прогноз на бой Головкин — Альварес. Он отметил, что оба боксера могут закончить поединок нокаутом, поэтому шансы равные, но ему хочется увидеть победу казахстанца.

Бой Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе.
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