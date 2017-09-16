Супертяж-нокаутер вырубил соперника за минуту и пошел домой смотреть бой Головкин — Альварес
Британский боксер Дэниэл Дюбуа (5−0, 5 КО) одержал очередную уверенную победу на
профи-ринге, сообщает Sports.kz.
Он выступил в рамках вечера бокса Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) — Вилли
Отметим, что еще до боя Дюбуа обещал болельщикам быстро разобраться с соперником, забрать пояс (BBBofC Southern Area) и пойти домой смотреть бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), которые совсем скоро выйдут на ринг
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