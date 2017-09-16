Он выступил в рамках вечера бокса Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) — Вилли Монро-младший (21−2, 6 КО) в Лондоне. Его соперником был соотечественник Эй Джей Картер (8−4, 6 КО). Бой завершился уже спустя 48 секунд после стартового гонга после того, как Картер отправился в тяжелый нокаут.



Отметим, что еще до боя Дюбуа обещал болельщикам быстро разобраться с соперником, забрать пояс (BBBofC Southern Area) и пойти домой смотреть бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), которые совсем скоро выйдут на ринг T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dubois just folded Carter like a deckchair ? <a href="https://t.co/OxTCBlffX9">pic.twitter.com/OxTCBlffX9</a></p>— Joe (@JoeKent_) <a href="https://twitter.com/JoeKent_/status/909145031252029440">16 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>