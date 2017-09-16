Сколько заработают боксеры андеркарта вечера бокса Головкин - "Канело"

В андеркарте пройдет семь поединков, но только три будут показаны в платной трансляции (PPV) в США и Великобритании. Также они войдут в международную трансляцию для иностранных каналов.

В полулегком весе за звание официального претендента на титул WBC встретятся американец Джозеф Диас (24−0, 13 КО) из США и мексиканец Рафаэль Ривера (25−0−2, 16 КО). Хозяин ринга получит 200 тысяч, а Ривера — всего 15 тысяч.

Во втором легчайшем весе за пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) будут боксировать американцы Рэнди Кабальеро (24−0, 14 КО) и Диего Де Ла Хойя (19−0, 9 КО). Гонорар первого составит 50 тысяч долларов, а второй получит 80 тысяч.

За титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в легком весе сойдутся американец Райан Мартин (19−0, 11 КО) и мексиканец Франсиско Рохо (20−2, 13 КО). Хозяин ринга получит 50 тысяч долларов, а Рохо увезет домой всего 15 тысяч.

Отметим, что гарантированный гонорар Головкина составит 3 миллиона долларов, а Альвареса — 5 миллионов. При этом их суммарный заработок за поединок будет равняться восьмизначной цифре за счет процента от прибыли за билеты, рекламу и PPV-трансляций.

По времени Астаны бои андеркарта начнутся в 6:00 по времени Астаны, а главное событие Головкин — Альварес стартует в 8:50.