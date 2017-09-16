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https://sport.mail.ru/news/boxing/31029376/
16 сентября 2017, 23:28 | Бокс | Sports.kz

Головкин готов к драке с «Канело»

16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе сразятся казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) на <nobr>T-Mobile</nobr> Arena в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> сразятся <span class=error>казахстанец</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) и мексиканец <span class=error>Сауль</span> Альварес (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Я готов к настоящему бою, я готов к драке! — цитирует твиттер телеканала HBO Головкина.

Напомним, именно HBO покажет этот бой на территории США в системе платных трансляций (pay-per-view).

В Казахстане поединок можно будет увидеть на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan». Начало в 08:50 по астанинскому времени.

Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот бой следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.47, ничья — 26.

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