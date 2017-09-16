Головкин готов к драке с «Канело»
16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) на
T-Mobile Arena в Лас-Вегасе сразятся казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— Я готов к настоящему бою, я готов к драке! — цитирует твиттер телеканала HBO Головкина.
Напомним, именно HBO покажет этот бой на территории США в системе платных трансляций (pay-per-view).
В Казахстане поединок можно будет увидеть на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan». Начало в 08:50 по астанинскому времени.
Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот бой следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.47, ничья — 26.
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