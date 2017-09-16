Головкин готов к драке с «Канело»

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— Я готов к настоящему бою, я готов к драке! — цитирует твиттер телеканала HBO Головкина.



Напомним, именно HBO покажет этот бой на территории США в системе платных трансляций (pay-per-view).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"I'm ready for a true fight, I'm ready for a brawl." - <a href="https://twitter.com/GGGBoxing">@GGGBoxing</a> on tonight's <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> middleweight megafight. <a href="https://t.co/r9aNLGJigY">https://t.co/r9aNLGJigY</a> <a href="https://t.co/KBfKtJNDrw">pic.twitter.com/KBfKtJNDrw</a></p>— HBOboxing (@HBOboxing) <a href="https://twitter.com/HBOboxing/status/909143605159194624">16 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В Казахстане поединок можно будет увидеть на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan». Начало в 08:50 по астанинскому времени.



Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот бой следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.47, ничья — 26.