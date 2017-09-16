За четыре часа до начала вечера бокса Головкин — Альварес фанаты уже выстроились в длинные очереди
Болельщикам не терпится увидеть вечер бокса на
T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, хедлайнерами которого станет Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Instagram GGG.Team.Kz опубликовал фотографию, на которой запечатлены сотни фанатов, выстроившихся в длинные очереди перед металлорамками.
Отметим, что вечер бокса начнется лишь в 06:00 по астанинскому времени, а главный бой — примерно в — 08:50.
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