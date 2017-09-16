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https://sport.mail.ru/news/boxing/31029259/
16 сентября 2017, 23:01 | Бокс | Sports.kz

За четыре часа до начала вечера бокса Головкин — Альварес фанаты уже выстроились в длинные очереди

Болельщикам не терпится увидеть вечер бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, хедлайнерами которого станет Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Instagram GGG.Team.Kz опубликовал фотографию, на которой запечатлены сотни фанатов, выстроившихся в длинные очереди перед металлорамками.

Отметим, что вечер бокса начнется лишь в 06:00 по астанинскому времени, а главный бой — примерно в — 08:50.

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