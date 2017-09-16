«Канело» перед боем с Головкиным расстался с девушкой

Как отмечает издание, Альварес и Лима удалили все совместные фотографии из социальных сетей и отказываются отвечать на вопросы о личной жизни. Источник журнала People en Espanola подтвердил их расставание, но не исключил, что они еще могут сойтись.

Впервые Альварес и Лима появились вместе на публике в июне на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной предстоящему бою мексиканца с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО). В июле Лима пообещала, что не будет целый месяц заниматься сексом с Альваресом, чтобы помочь ему подготовится к поединке.

До Лимы Альварес встречался с Фернандой Гомес, которая никак не связана с шоу-бизнесом. Именно она в мае поздравляла «Канело» с победой над соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−3−1, 32 KO), после которого мексиканец прямо в ринге объявил о следующем поединке с Головкиным.

Несколько дней назад Гомес опубликовала в Instagram фото, на котором видно, что она беременна. Девушка написала трогательные слова будущему сыну, но не сказала, кто является его отцом. При этом мексиканские таблоиды несколько месяцев назад сообщали, что Альварес расстался с Гомес, когда он уже была в положении.

Сейчас же мексиканских СМИ удивило, что Гомес опубликовала фото в интересном положении за несколько дней до боя Альвареса. Кроме того, девушка сделала открытым свой Instagram, хотя ранее разрешала подписываться только друзьям и родственникам.

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У 27-летнего Альвареса есть дочь Эмили, появившаяся на свет, когда ее отцу было всего 17 лет. Боксер известен своими амурными похождениями — среди его возлюбленных были модели, телеведущие и участница конкурса «Мисс Вселенная». Известная мексиканская актриса Кейт дель Кастильо, которую связывают с Альваресом дружеские отношения, охарактеризовала его личную жизнь фразой «Парень меняет подружек как перчатки».

В отличие от своего соперника Головкин известен как примерный семьянин. В этом году он отметил десятилетнюю годовщину свадьбы с Алиной, с которой познакомился, когда еще постоянно жил в Караганде. Пара воспитывает восьмилетнего Вадима, а на прошлой неделе у супругов родилась дочь.