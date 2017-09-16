Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31028995/
16 сентября 2017, 21:38 | Бокс | Чемпионат.com

Рохас нокаутировал Марреро и стал временным чемпионом в полулёгком весе

В Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе между Хесусом Рохасом и Клаудио Марреро.

Победу в ярком противостоянии одержал Рохас, нокаутировав оппонента в седьмой трёхминутке.

Таким образом, Рохас получил право оспаривать полноценный титул по версии WBA, которым владеет Абнер Марес. Встреча Рохас — Марес может состояться лишь после того, как последний проведёт защиту титула с Андресом Гутьерессом, бой с которым запланирован на 14 октября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Ковалев о бое Головкин — «Канело»: Я не знаю, кто выиграет, но топим за Гену. Ему все по силам!

Ковалев о бое Головкин — «Канело»: Я не знаю, кто выиграет, но топим за Гену. Ему все по силам!

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz в Лас-Вегасе поделился своими ожиданиями от боя казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп