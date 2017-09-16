Рохас нокаутировал Марреро и стал временным чемпионом в полулёгком весе
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Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе между Хесусом Рохасом и Клаудио Марреро.
Победу в ярком противостоянии одержал Рохас, нокаутировав оппонента в седьмой трёхминутке.
Таким образом, Рохас получил право оспаривать полноценный титул по версии WBA, которым владеет Абнер Марес. Встреча Рохас — Марес может состояться лишь после того, как последний проведёт защиту титула с Андресом Гутьерессом, бой с которым запланирован на 14 октября.
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