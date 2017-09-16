Рохас нокаутировал Марреро и стал временным чемпионом в полулёгком весе

Победу в ярком противостоянии одержал Рохас, нокаутировав оппонента в седьмой трёхминутке.

Таким образом, Рохас получил право оспаривать полноценный титул по версии WBA, которым владеет Абнер Марес. Встреча Рохас — Марес может состояться лишь после того, как последний проведёт защиту титула с Андресом Гутьерессом, бой с которым запланирован на 14 октября.