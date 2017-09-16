Ковалев о бое Головкин — «Канело»: Я не знаю, кто выиграет, но топим за Гену. Ему все по силам!
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz в Лас-Вегасе поделился своими ожиданиями от боя казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
Он хорошо знаком с Головкиным. Несколько лет назад Ковалев тренировался в одном зале с GGG у Абеля Санчеса. Более того, россиянин был свидетелем обросшего легендами спарринга Головкина и Альварес.
Сейчас Ковалев находится в
«Я прилетел с менеджером Эгисом Климасом. Мы, естественно, ожидаем увидеть Big Drama Show, — улыбается Ковалев. — Прогнозов никаких делать не хочу. Болеем, конечно, всей душой за Гену! Желаем ему удачи и успехов. Я думаю, он выиграет. И искреннее желаю ему победу.
Прогнозы — неблагодарное дело. Бог знает … И на своем опыте — ожидать одно, а получить другое — это будет разочарование. Не охота разочароваться. Болеем, естественно, за Гену.
Гена своей мощью, тактикой, талантом, умением боксировать — прям все ему по силам! Альварес, конечно, тоже не подарок: от него можно ожидать опасных ответов и тактических ходов. Реально — просто интрига! Кто выиграет — я не знаю, но топим за Гену!.
Бой Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса в
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