Он хорошо знаком с Головкиным. Несколько лет назад Ковалев тренировался в одном зале с GGG у Абеля Санчеса. Более того, россиянин был свидетелем обросшего легендами спарринга Головкина и Альварес.

Сейчас Ковалев находится в Лас-Вегасе. Он намерен посетить бой Головкин — Альварес и поболеть за казахстанца, с которым их связывает дружба.

«Я прилетел с менеджером Эгисом Климасом. Мы, естественно, ожидаем увидеть Big Drama Show, — улыбается Ковалев. — Прогнозов никаких делать не хочу. Болеем, конечно, всей душой за Гену! Желаем ему удачи и успехов. Я думаю, он выиграет. И искреннее желаю ему победу.

Прогнозы — неблагодарное дело. Бог знает … И на своем опыте — ожидать одно, а получить другое — это будет разочарование. Не охота разочароваться. Болеем, естественно, за Гену.

Гена своей мощью, тактикой, талантом, умением боксировать — прям все ему по силам! Альварес, конечно, тоже не подарок: от него можно ожидать опасных ответов и тактических ходов. Реально — просто интрига! Кто выиграет — я не знаю, но топим за Гену!.