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https://sport.mail.ru/news/boxing/31028913/
16 сентября 2017, 21:22 | Бокс | Sports.kz

«Профессиональные перчатки панчера». В каких перчатках Головкин будет драться с Альваресом

Крупнейший производитель боксерских перчаток Grant показал перчатки, которые Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) наденет перед боем с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Изготовленные на заказ профессиональные перчатки панчера для GGG», — гласит подпись к фото, опубликованному Grant в своем твиттере.

Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе (в Казахстане — утром 17 сентября). Геннадий поставит на кон пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — титул линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

В Казахстане бой покажут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan». Начало в 08:50 по астанинскому времени.

Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.47, ничья — 26.

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