«Профессиональные перчатки панчера». В каких перчатках Головкин будет драться с Альваресом
Крупнейший производитель боксерских перчаток Grant показал перчатки, которые Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) наденет перед боем с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«Изготовленные на заказ профессиональные перчатки панчера для GGG», — гласит подпись к фото, опубликованному Grant в своем твиттере.
Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
В Казахстане бой покажут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan». Начало в 08:50 по астанинскому времени.
Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.47, ничья — 26.
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