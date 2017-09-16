«Профессиональные перчатки панчера». В каких перчатках Головкин будет драться с Альваресом

«Изготовленные на заказ профессиональные перчатки панчера для GGG», — гласит подпись к фото, опубликованному Grant в своем твиттере.



Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе (в Казахстане — утром 17 сентября). Геннадий поставит на кон пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — титул линейного чемпиона по версии журнала The Ring.



В Казахстане бой покажут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan». Начало в 08:50 по астанинскому времени.



Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.47, ничья — 26.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Custom Pro (Puncher’s) Gloves for <a href="https://twitter.com/GGGBoxing">@GGGBoxing</a> ???<br>? sales@grantworldwide.com to order<a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GRANT?src=hash">#GRANT</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BOXING?src=hash">#BOXING</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TEAMGRANT?src=hash">#TEAMGRANT</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ThisIsGrant?src=hash">#ThisIsGrant</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GGG?src=hash">#GGG</a> <a href="https://t.co/B6PHDzp4tr">pic.twitter.com/B6PHDzp4tr</a></p>— GRANT (@GrantWorldwide) <a href="https://twitter.com/GrantWorldwide/status/908880335131238401">16 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>