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https://sport.mail.ru/news/boxing/31028311/
16 сентября 2017, 19:27 | Бокс | ТАСС

Британский боксер Хэй проведет поединок с американским бойцом UFC Манувой

ТАСС, 16 сентября. Бывший чемпион мира по боксу британский тяжеловес Дэвид Хэй проведет поединок с выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американцем Джимми Манувой в начале следующего года. Об этом сообщил Манува, слова которого приводит газета The Sun.

Ранее 36-летний боксер сообщил ТАСС, что планирует провести бой с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) соотечественником Энтони Джошуа в 2018 году. Кроме того, он объявил о планах провести бой в декабре текущего года, однако до сих пор не сообщил имя соперника.

«Наша борьба продолжается, я хочу этого, он — тоже, — сказал 37-летний Манува. — Он сказал, что ему предстоит еще пара боев прежде чем мы подеремся. Это произойдет в начале следующего года». При этом американец не уточнил, по каким правилам будет проводиться поединок.

Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва. За это время он одержал две победы и потерпел одно поражение — от британца Тони Белью, бой с которым Хэй не смог завершить из-за травмы ноги.

Всего в активе британского боксера 28 побед (26 — нокаутом) и три поражения. Манува выступает в UFC с 2012 года, свой последний поединок провел 29 июля текущего года против турка Волкана Оздемира (поражение). Всего в его активе 20 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед (16 — досрочно) и потерпел три поражения.

Боксеры редко проводят поединки с бойцами ММА из-за отсутствия зрительского интереса и разницы в техниках ведения поединка. Одним из самых известных боев между профессиональными боксерами и бойцами единоборств прошел в 1976 году в Токио между бывшим чемпионом мира по трем престижным версиям американцем Мохаммедом Али и японским рестлером Антонио Иноки и завершился вничью. 26 августа текущего года в Лас-Вегасе прошел еще один поединок между боксером и бойцом смешанных единоборств — бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер провел бой по правилам бокса с обладателем пояса UFC в легком весе ирландцем Конором Макгрегором и победил своего соперника нокаутом в 10-м раунде.
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