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16 сентября 2017, 19:07 | Бокс | Sports.kz

В каких странах покажут бой Головкин — Альварес

Сегодня (в Казахстане — завтра утром) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится главный бой года — Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) сразится с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Головкин поставит на кон пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Альварес — титул линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

В США (HBO), Великобритании (Box Nation) и Австралии (Foxtel TV) бой будет показан в системе платных трансляций (pay-per-view). Также поединок будет транслироваться в Мексике (Televisa и TV Azteca), ЮАР (SuperSport), Испании (beIN Sports), Франции (SFR Sport и Canal+), Германии (DAZN — платная подписка).

В Казахстане бой Головкин — Альварес покажут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan». Начало в 08:50 по астанинскому времени.

Отметим, что на территории России, Украины и Беларуси бой показан не будет. Российский промоутер Владимир Хрюнов объяснил это желанием телеканалов защитить права боксеров от пиратских трансляций.

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