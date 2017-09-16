В каких странах покажут бой Головкин — Альварес
Сегодня (в Казахстане — завтра утром) на
T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится главный бой года — Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) сразится с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО).
Головкин поставит на кон пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Альварес — титул линейного чемпиона по версии журнала The Ring.
В США (HBO), Великобритании (Box Nation) и Австралии (Foxtel TV) бой будет показан в системе платных трансляций (pay-per-view). Также поединок будет транслироваться в Мексике (Televisa и TV Azteca), ЮАР (SuperSport), Испании (beIN Sports), Франции (SFR Sport и Canal+), Германии (DAZN — платная подписка).
В Казахстане бой Головкин — Альварес покажут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan». Начало в 08:50 по астанинскому времени.
Отметим, что на территории России, Украины и Беларуси бой показан не будет. Российский промоутер Владимир Хрюнов объяснил это желанием телеканалов защитить права боксеров от пиратских трансляций.
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