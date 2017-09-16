Головкин поставит на кон пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Альварес — титул линейного чемпиона по версии журнала The Ring.



В США (HBO), Великобритании (Box Nation) и Австралии (Foxtel TV) бой будет показан в системе платных трансляций (pay-per-view). Также поединок будет транслироваться в Мексике (Televisa и TV Azteca), ЮАР (SuperSport), Испании (beIN Sports), Франции (SFR Sport и Canal+), Германии (DAZN — платная подписка).



В Казахстане бой Головкин — Альварес покажут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan». Начало в 08:50 по астанинскому времени.



Отметим, что на территории России, Украины и Беларуси бой показан не будет. Российский промоутер Владимир Хрюнов объяснил это желанием телеканалов защитить права боксеров от пиратских трансляций.