Промоутер: Если Сондерс и Головкин сегодня победят, то их бой пройдёт в декабре
Сегодня, 16 сентября, состоятся сразу два титульных боя в среднем весе.
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Геннадий Головкин попытается защитить титулы в бою с Саулем Альваресом. А чемпион по версии WBO Билли Джо Сондерс встретится с Уилли Монро.
Фрэнк Уоррен, промоутер Сондерса, заявил: в случае если оба чемпиона защитят звания, их очная дуэль состоится в декабре.
«Если Головкин выиграет, то это почти решённое дело. Но Сондерсу ещё предстоит победить в сегодняшнем бою. Монро — сложный оппонент. Но если всё сложится, бой Головкин — Сондерс может пройти в декабре. Это то, что мы планируем. Если же в
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