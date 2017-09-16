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16 сентября 2017, 20:13 | Бокс | Чемпионат.com

Промоутер: Если Сондерс и Головкин сегодня победят, то их бой пройдёт в декабре

Сегодня, 16 сентября, состоятся сразу два титульных боя в среднем весе.

Сегодня 16 сентября состоятся сразу два титульных боя в среднем весе. Увеличить
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Геннадий Головкин попытается защитить титулы в бою с Саулем Альваресом. А чемпион по версии WBO Билли Джо Сондерс встретится с Уилли Монро.

Фрэнк Уоррен, промоутер Сондерса, заявил: в случае если оба чемпиона защитят звания, их очная дуэль состоится в декабре.

«Если Головкин выиграет, то это почти решённое дело. Но Сондерсу ещё предстоит победить в сегодняшнем бою. Монро — сложный оппонент. Но если всё сложится, бой Головкин — Сондерс может пройти в декабре. Это то, что мы планируем. Если же в Лас-Вегасе победит Альварес, то боя с ним не приходится ждать раньше следующего года. Как бы то ни было, Билли хочет проверить себя и провести бой с сильнейшим», — приводит слова Уоррена BoxingScene.
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