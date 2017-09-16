Промоутер: Если Сондерс и Головкин сегодня победят, то их бой пройдёт в декабре

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Геннадий Головкин попытается защитить титулы в бою с Саулем Альваресом. А чемпион по версии WBO Билли Джо Сондерс встретится с Уилли Монро.

Фрэнк Уоррен, промоутер Сондерса, заявил: в случае если оба чемпиона защитят звания, их очная дуэль состоится в декабре.