Мюррей: Головкин победит Альвареса техническим нокаутом

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«Я дрался с Джорджем Грувзом, Артуром Абрахамом, Серхио Мартинесом и Феликсом Штурмом. И Головкин был намного лучше всех них. Каждый его удар силён, и по ходу боя они начинают тебя изматывать.