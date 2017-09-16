Мюррей: Головкин победит Альвареса техническим нокаутом
Британский средневес Мартин Мюррей уверен в победе Геннадия Головкина над Саулем Альваресом.
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«Я дрался с Джорджем Грувзом, Артуром Абрахамом, Серхио Мартинесом и Феликсом Штурмом. И Головкин был намного лучше всех них. Каждый его удар силён, и по ходу боя они начинают тебя изматывать.
Я был ко многому готов, но больше всего меня удивило разнообразие его ударов и то, как он смог меня «открыть». В
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