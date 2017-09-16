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16 сентября 2017, 16:53 | Бокс | Чемпионат.com

Мюррей: Головкин победит Альвареса техническим нокаутом

Британский средневес Мартин Мюррей уверен в победе Геннадия Головкина над Саулем Альваресом.

Британский средневес Мартин Мюррей уверен в победе Геннадия Головкина над Саулем Альваресом. Увеличить
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«Я дрался с Джорджем Грувзом, Артуром Абрахамом, Серхио Мартинесом и Феликсом Штурмом. И Головкин был намного лучше всех них. Каждый его удар силён, и по ходу боя они начинают тебя изматывать.

Я был ко многому готов, но больше всего меня удивило разнообразие его ударов и то, как он смог меня «открыть». В какие-то моменты Альварес сможет его перебоксировать, но в целом казахстанец слишком большой и сильный. Он победит техническим нокаутом, — цитирует Мюррея Boxing Scene.
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