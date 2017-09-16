Головкин — Альварес. Чего же нам ждать
Разве что только самый ленивый сейчас не обсуждает грядущий супербой между Геннадием Геннадиевичем Головкином и Саулем Альваресом.
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16 сентября в
Геннадий Головкин сделал себе имя своими кулаками. Казахский боксер, серебряный призер Олимпиады 2004 года закончил 33 боя из 37 досрочно. Он постоянно давит, нависает над оппонентом и отрезает ему углы, не давая сопернику и десяти сантиметров свободного пространства. Зажав в угол жертву, GGG начинает забивать ударами своего противника, точно вколачивая гвозди в гроб, но помимо этого у Головкина довольно интересная, и в то же время непримечательная защита. Казахстанский боксер часто пропускает ненужные удары, принимая их на лоб, как будто нарочно пытается себя разозлить и заставить действовать еще агрессивнее. А после своих атак, в качестве защитных действий Головкин использует и плечи и предплечья, почему многие удары оппонентов просто соскальзывают.
Что же «Канело»? Это настоящая мексиканская звезда, которая начала свой путь в профессиональном боксе в 15 лет.
Но чего же ожидать от этих двух боксеров в ринге?
Преимущество по ходу боя может быть и у одного и у другого боксера, но все будет зависеть от Геннадия Головкина, именно его действия в итоге повлияют на ход поединка. Если казахский боксер донесет до мексиканца свой убийственный силы удар, никто не сможет предугадать, что же станет с Саулем Альваресом. Пускай у «Канело» и крепкий подбородок, но с панчерами такого уровня, как Головкин он прежде не сталкивался. Ну, а если Геннадий Головкин позволит Саулю по себе попадать, точно так же, как по нему попадал в прошлом бою Дэниэл Джейкобс, то победа будет за мексиканцем.
Интриги бою придает и то, что Сауль Альварес сам любит отходить к канатам и давать своему оппоненту работать. С Головкином такой трюк может не пройти, но, с другой стороны, Геннадий часто заигрывается в своих атаках и может пропустить тяжелый удар.
Еще стоит отметить навыки комбинационного бокса обоих спортсменов. И «Канело» и Головкин с удовольствием меняют этажи атак и ломают скелетные кости своих соперников, переводя после удары в головы.
Но главным фактором в этом бое может стать характер обоих боксеров. У обоих было довольно трудное детство и периоды в жизни, через которые им приходилось преодолевать, стиснув зубы. Эта стойкость перенеслась и в ринг, где оба боксера отличаются своей жесткостью и жестокостью, с которой расправляются с оппонентами. Их упорство и не желание уступать может сыграть с ними злую шутку, особенно с «Канело», если тот решится пойти с Головкиным в откровенную рубку.
Ринг покажет, кто же из двух лучших средневесов выиграет это интригующее сражение и закончится ли, как все того ожидают, этот бой нокаутом. Как бы то ни было, сказать с уверенностью об это бое можно только одно — в этот вечер на ринге будет мясорубка и настоящая драма.
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