Канат Ислам: В Головкина верит вся наша страна

— Гена — мой брат! Гена — гордость нашей страны, звезда мирового бокса. Желаю Головкину удачи в предстоящем бою. В этот раз ему предстоит встретиться с очень непростым соперником. «Канело» ранее одолел весьма опытных и талантливых оппонентов. Но, GGG — настоящий боец, который сделает все, чтобы достичь своей цели! И он доказывал это не раз. У меня нет сомнений, что тренер подберет Головкину правильную тактику, и Гена с первых раундов возьмет инициативу в свои руки. Верю, что Головкин нанесет Альваресу второе поражение после Флойда Мейвезера. В Головкина верит вся наша страна. Подними высоко флаг Казахстан, батыр! — сказал Ислам.