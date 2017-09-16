Владимир Хрюнов: Головкину не стоит доводить бой до судейского решения

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Напомним, что их бой пройдет 16 сентября.

— Это главный вызов в карьере Геннадия Головкина?

— Конечно. И я считаю, что это очень серьезный вызов всей команде, которая занимается менеджментом Геннадия Головкина. Им противостоит мексиканская машина. Второй или третий раз в истории у Мексики появился свой героя. Это новый боксер после Хулио Сезара Чавеса и Оскара де ла Хойи, которого любит каждый мексиканец. То есть, Головкину будет противостоять вся Мексика.

У Головкина будет преимущество в весе. Геннадий после взвешивания (лимит среднего веса — до 160 фунтов (72,5 кг), — прим. ред.) будет весить в районе 80 килограмм. Для Альвареса это будет первый бой с настоящим средневесом. Он никогда не боксировал в этом весе с боксерами габаритов Головкина.

Шансы у Геннадия высокие, если не выше, чем у Альвареса. Мексиканец может наработать какое-то количество домашних заготовок. Я был на его поединке с Мигелем Котто, когда ему успех принесла одна комбинация. Он на полшага входил в ближнюю дистанцию, чего не видел Котто и наносил свой удар справа. Посмотрим, что предложит Альварес на этот раз. И, конечно, не советовал бы Головкину доводить бой до судейского решения.

— Значит, судьи могут помочь Альваресу, если он продержится все 12 раундов?

— Да. Я бы не доверял им. Судей будет назначать комиссия Невады. Ни одного судью нельзя назначить без их участия. Я недавно был на чемпионате мира и провел некоторое время с президентом WBA (Всемирная боксерская ассоциация, — прим. ред.) Жилберту Мендосой. Он состоял в полемике с комиссией Невады по этому вопросу. Они даже не хотели назначать отдельно супервайзера на бой Головкина. Борьба уже идет.

— Не запоздал ли бой на пару лет?

— Нет. Оба боксера собирали «сливки». Ожидание боя созревало. Но поединку сильно не повезло. Коммерческую часть этого боя отбила встреча Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Зрители уже насытились определенным зрелищем. Хотя по мне бой Головкина и Альвареса более значимое событие для бокса.

— А разве бой Мейвезера и Макгрегора не разочаровал?

— Очаровал финансовыми результатами. Ни один человек, который посмотрел бой, не остался расстроенным. Каждый, кто заплатил, посчитал, что заплатил по делу. Я не слышал, чтобы кто-то возмущался.

— Не вызвал ли у вас опасений последний бой Головкина с Дэнни Джейкобсом?

— Во всех вопросах, связанных с Головкиным, мне тяжело быть объективным. Я его фанат. Я его люблю и уважаю. Во время этого боя я находился в Казахстане и должен был вылетать из Астаны. Начался его бой, и знаете, что произошло? На вылет не полетел ни один самолет. Весь персонал аэропорта со всеми пассажирами собрались вокруг телевизоров и смотрели бой. Гена — настоящий герой своей страны.

Нужно быть готовым к тому, что было в поединке с Джейкобсом. Все боксеры к Геннадию готовятся. Все горят желанием его победить. Работают тренеры. Надеюсь, что Гена учтет и этот фактор и внесет что-то новое в свою подготовку.

Другой существенный фактор я услышал в разговоре с Василием Жировым. Он сказал, что боксер способен провести в своей жизни только отведенное ему количество раундов или боев. Геннадий Головкин много раз выходил на ринг. В том числе и как любитель. Он мог устать от бокса. И этот фактор сказывается в последних боях.

— Я говорил с Константином Пономаревым, который тренируется с Головкиным в одном лагере. Он выразил мысль, что Геннадий может умышленно пропускать удары. Такое возможно?

— Я думаю, что умышленно не пропускает никто. Не самое приятное развлечение — пропускать удары. И особенно в профессиональном боксе. Поэтому я не согласен.

— В чем шанс Альвареса?

— Дисциплина и наличие отработанных комбинаций. Плюс, фанаты, которых будет больше. Можно попробовать сыграть на нервах Головкина. Это может сработать каким-то нестандартным способом. Тогда бой пойдет по сценарию мексиканца.

— Какой результат этой встречи вы ожидаете?

— Победа Головкина в середине или даже во второй половине боя. Думаю, Геннадий нокаутирует «Канело».