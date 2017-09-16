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https://sport.mail.ru/news/boxing/31024349/
16 сентября 2017, 10:16 | Бокс | Sports.kz

Журналист ESPN сообщил о желании Котто сразиться с Головкиным

Телекомментатор ESPN Дэн Рафаэль ответил на вопрос о вероятности боя Геннадия Головкина и Мигеля Котто в рамках среднего веса, сообщает Sports.kz.

— Если GGG победит в своем стиле, ты и правда веришь, что Котто будет с ним драться в 160 фунтах?
— Да. Котто сказал мне это прошлым вечером. Конечно, у «Канело» есть пункт о реванше, но он может позволить каждому из них провести промежуточные поединки. Посмотрим, что будет, — написал Рафаэль в своем чате на ESPN.com.

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