Журналист ESPN сообщил о желании Котто сразиться с Головкиным
Телекомментатор ESPN Дэн Рафаэль ответил на вопрос о вероятности боя Геннадия Головкина и Мигеля Котто в рамках среднего веса, сообщает Sports.kz.
— Если GGG победит в своем стиле, ты и правда веришь, что Котто будет с ним драться в 160 фунтах?
— Да. Котто сказал мне это прошлым вечером. Конечно, у «Канело» есть пункт о реванше, но он может позволить каждому из них провести промежуточные поединки. Посмотрим, что будет, — написал Рафаэль в своем чате на ESPN.com.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter