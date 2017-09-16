Журналист ESPN сообщил о желании Котто сразиться с Головкиным

— Если GGG победит в своем стиле, ты и правда веришь, что Котто будет с ним драться в 160 фунтах?

— Да. Котто сказал мне это прошлым вечером. Конечно, у «Канело» есть пункт о реванше, но он может позволить каждому из них провести промежуточные поединки. Посмотрим, что будет, — написал Рафаэль в своем чате на ESPN.com.