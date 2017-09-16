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https://sport.mail.ru/news/boxing/31024288/
16 сентября 2017, 10:14 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Я не думаю о рекорде Хопкинса

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин сказал, что не задумывается о возможности побить рекорд Бернарда Хопкинса по количеству титульных защит в среднем весе, сообщает Sports.kz.

Хопкинс провел 20 таких защит, на счету Головкина их пока 18.

— Этот бой имеет огромное значение для моего наследия и моей тяжелой работы. Думаю, это будет большим бонусом или большим подарком для моей команды.

Я хочу такой поединок, как встреча Марвина Хаглера с Шугар Рэем Леонардом. Исторический бой. Возможно, самый значимый бой среднего дивизиона.

Я не думаю о рекорде Бернарда Хопкинса. Для меня более важна моя собственная карьера. Бой с «Канело» — мой самый важный, — передает слова Головкина Boxingscene.com.

Бой Головкина и Альвареса состоится 16 сентября (утром 17 сентября для Казахстана). Букмекерская контора Пари-Матч считает в этом противостоянии фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.62, ничья — 26.0, победа Альвареса — 2.35.

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