Даукенов прошёл взвешивание перед боем в России
Вчера в Екатеринбурге состоялась церемония взвешивания накануне вечера профессионального бокса промоутерской компании RCC Boxing, в рамках которого на ринг выйдет казахстанец Даулет Даукенов (1−0, 1КО), сообщает «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
25-летний боксер из Астаны проведет поединок с россиянином Роялом Алырзаевым (2−0).
Спортсмены успешно уложились в лимит первого полусреднего веса (63,5 кг), показав одинаковые цифры — 63,45 кг.
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