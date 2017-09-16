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https://sport.mail.ru/news/boxing/31024286/
16 сентября 2017, 10:13 | Бокс | Sports.kz

Даукенов прошёл взвешивание перед боем в России

Вчера в Екатеринбурге состоялась церемония взвешивания накануне вечера профессионального бокса промоутерской компании RCC Boxing, в рамках которого на ринг выйдет казахстанец Даулет Даукенов (1−0, 1КО), сообщает «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

25-летний боксер из Астаны проведет поединок с россиянином Роялом Алырзаевым (2−0).

Спортсмены успешно уложились в лимит первого полусреднего веса (63,5 кг), показав одинаковые цифры — 63,45 кг.

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