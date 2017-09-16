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https://sport.mail.ru/news/boxing/31024261/
16 сентября 2017, 10:12 | Бокс | Sports.kz

Сауль Альварес: Мы видели слабости Головкина и постараемся ими воспользоваться

Мексиканский боксер Сауль Альварес надеется применить все необходимые методы для победы над Геннадием Головкиным в завтрашнем поединке, пишет Sports.kz.

— Я — думающий боксер, который умеет делать корректировки, и у которого есть разные планы на поединок. Субботним вечером вы это увидите. Мы намерены показать все свои атрибуты, весь талант. Надеюсь, что наш бой войдет в историю бокса как один из самых величайших.

Мы изучили Головкина и увидели у него несколько слабостей. В бою мы постараемся ими воспользоваться. И мы готовы ко всему, чего бы он не преподнес, — цитирует «Канело» Boxingscene.com.

Бой Головкина и Альвареса состоится 16 сентября (утром 17 сентября для Казахстана). Букмекерская контора Пари-Матч считает в этом противостоянии фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.62, ничья — 26.0, победа Альвареса — 2.35.

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