Сауль Альварес: Мы видели слабости Головкина и постараемся ими воспользоваться

— Я — думающий боксер, который умеет делать корректировки, и у которого есть разные планы на поединок. Субботним вечером вы это увидите. Мы намерены показать все свои атрибуты, весь талант. Надеюсь, что наш бой войдет в историю бокса как один из самых величайших.

Мы изучили Головкина и увидели у него несколько слабостей. В бою мы постараемся ими воспользоваться. И мы готовы ко всему, чего бы он не преподнес, — цитирует «Канело» Boxingscene.com.